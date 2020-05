Rivas: "Carolina forzó mucho la máquina, esta calma nos favorece bastante"

El entrenador de la campeona olímpica de báminton confiesa que ha sido un "alivio" el aplazamiento de Tokyo 2020

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, afirmó que la campeona olímpica de bádminton "forzó mucho la máquina" para lograr la clasificación para los Juegos de Tokyo después de su grave lesión de rodilla y confesó que el aplazamiento de la cita es un "alivio" y les "favorece bastante".

"El aplazamiento de los Juegos ha sido un alivio por esa diferencia en el 'timing' por la evolución de la COVID-19. Hubiera sido un desastre que se hubieran celebrado. En esta situación el deporte es lo menos importante, la salud va por delante, pero Carolina ha tenido un año muy duro porque hemos forzado mucho la máquina", dijo en el 'Santander Talks 123aCorrer' junto al entrenador de Mireia Belmonte, Fred Vergnoux, y el Director de Patrocinios, Eventos y Redes Sociales de Banco Santander, Felipe Martín.

Fernando Rivas se declaró satisfecho por que la recuperación de Marín fue muy buena gracias al trabajo de los fisioterapeutas y la psicóloga, pero que el "desgaste ha sido tremendo". "Con el estrés añadido porque tenía que sumar puntos. Mejor no lo ha podido hacer Carolina, a pesar de que se puso enferma y el accidente del padre. Íbamos sumando estrés, y esta calma nos favorece bastante", admitió.

Rivas, que lleva trabajando con Carolina Marín desde que llegó al CAR de Madrid en 2008, explicó que en el período de confinamiento ha combinado las cargas de entrenamiento con charlas por videoconferencia, con la ayuda de la psicóloga María Martínez, para analizar los partidos previos a la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

"Con las nuevas tecnologías hemos estado muy en contacto. En el plano más personal, he estado muy pendiente de la recuperación de su padre y la convivencia en Huelva. Tengo una relación muy estrecha con Carolina por haberla cogido con 14 años, y eso tiene cosas muy buenas, pero también provoca roces. Esto ha podido ayudar a sanear ese vínculo personal", comentó.

En el plano más deportivo, ha trabajado en la 'visualización' para analizar los patrones que han quitado a Marín la iniciativa en los partidos, y con la psicóloga, utilizar la situaciones vitales para trasladarlas a la pista. "Ha sufrido un grado de frustración porque ha vivido situaciones que no dependen de ella y que no ha sabido gestionar porque no se había enfrentado a ellas antes", señaló.

"VAMOS A VER SI LE DA AL VOLANTE"

Marín se ha sometido este martes a una prueba PCR y en el plazo de 48 horas sabrá si está preparada para viajar a Madrid. "Vamos a saber si puede venir o no. Está deseando volver a la normalidad y cerrar esta etapa en Huelva porque ha sido muy dura. Vamos a ver si el primer día le da al volante. No ha estado sin golpearlo tanto tiempo en su vida", resumió.

A juicio de Rivas, es importante acabar con la incertidumbre del calendario para conocer el camino hacia la clasificación olímpica y tomar decisiones sobre la planificación para los próximos meses tras la cuarentena por el coronavirus.

"No tenemos noticias de la Federación Mundial, la única noticia que tenemos es que se siguen cancelando torneas. El Open de Indonesia de julio se podría celebrar en septiembre, pero eso solo lo sabemos extraoficialmente. Ahora estamos en la total incertidumbre", confesó.

En este sentido, adelantó que si Madrid accede a la Fase 1 de la desescalada la próxima semana, el CAR del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la capital de España lo aprovecharía para "desinfectar" las instalaciones y adoptar las medidas de seguridad. "Si no al final de la semana que viene, empezaríamos la siguiente", pronosticó el entrenador de Marín.

Asimismo, se mostró optimista respecto a las opciones de medalla de Marín en Tokyo 2020. "¿Una medalla? Sí. ¿De qué color? Cuando vas a por una medalla, ya se sabe la que quieres. Si luego no se consigue ya veremos por qué no ha sido. Trabajamos para ello", apuntó en alusión a la posibilidad de revalidar el primer cajón del podio.