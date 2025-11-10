Rodríguez Uribes expone este martes en el Congreso el balance de gestión del CSD

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, comparecerá este martes ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados para presentar las líneas generales de actuación del organismo y ofrecer un balance de gestión del que ha calificado como el ciclo de "mayor inversión pública en deporte".

A partir de las 11.00 horas, Rodríguez Uribes detallará las principales políticas impulsadas desde 2018, en un contexto en el que el Gobierno de España ha destinado más de 2.100 millones de euros al desarrollo del sector deportivo, que representa un 3,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y emplea a más de 250.000 personas.

En los últimos siete años, el CSD ha extendido su apoyo por todas las comunidades autónomas, con programas destinados a mejorar instalaciones deportivas, fomentar la actividad física en zonas rurales y promover el turismo sostenible vinculado al deporte. Asimismo, el organismo asegura haber incrementado el volumen total de subvenciones dirigidas a las federaciones deportivas españolas.

Estas entidades han recibido más de 700 millones de euros en ayudas en los últimos siete años, canalizadas a través de convocatorias públicas y programas estratégicos. En 2024, el CSD destinó 153 millones de euros al modelo federativo, más del doble de lo que las federaciones nacionales percibieron en 2018 (73 millones), recursos que han contribuido a la modernización de las estructuras federativas y a la mejora de la preparación olímpica y paralímpica.

Rodríguez Uribes abordará también las medidas orientadas a consolidar el deporte como una auténtica política de Estado, con un compromiso "firme" con la igualdad, la inclusión y la buena gobernanza, como la profesionalización del deporte femenino, la equiparación de premios por medalla entre deportistas olímpicos y paralímpicos y los programas de acompañamiento a los deportistas de alto nivel para favorecer su desarrollo deportivo y académico.

El presidente del CSD repasará, además, el apoyo del organismo a la organización de grandes eventos internacionales, una línea estratégica que busca proyectar la imagen de España como "referente global en deporte, turismo y sostenibilidad".