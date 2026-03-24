Rodríguez Uribes se reúne con ADESP y destaca la "inversión sin precedentes" en las federaciones deportivas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, junto a representantes de la Asociación del Deporte Español (ADESP) - PRENSA CSD

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se ha reunido este martes, en la sede del organismo en Madrid, con representantes de las federaciones deportivas españolas integradas en la Asociación del Deporte Español (ADESP), y ha destacado la "inversión sin precedentes" que el Gobierno de España ha realizado en el deporte desde 2018.

"Desde 2018, el CSD ha destinado 876 millones de euros al conjunto de las federaciones deportivas españolas, un apoyo económico sin precedentes que consolida la estabilidad y el desarrollo del sistema deportivo", señaló tras el encuentro, organizado con el objetivo de fortalecer el modelo federativo y reforzar la coordinación entre el CSD y el conjunto de federaciones en torno a cuestiones estratégicas, entre ellas, el seguimiento de las subvenciones públicas.

Según destaca el CSD, solo en 2025 se dedicaron más de 140 millones de euros al fortalecimiento del modelo federativo, prácticamente el doble que en 2018, cuando el que el Ejecutivo inició una senda de "apoyo expansivo e inversión récord", en palabras del presidente del CSD. "Si comparamos las cifras actuales con las de 2017 -con una inversión de 52 millones de euros-, observamos un salto cualitativo y cuantitativo muy significativo en el compromiso del Gobierno de España con el deporte federado", indicó.

"Hemos prácticamente duplicado la inversión en algunas de las principales federaciones, lo que refleja una apuesta sostenida por fortalecer sus estructuras, mejorar la preparación de nuestros deportistas y consolidar a España como una potencia deportiva internacional", explicó Rodríguez Uribes.

Estas subvenciones permiten financiar no sólo la actividad ordinaria de las federaciones, sino también la preparación de deportistas y equipos nacionales, las becas y premios por resultados, así como las cotizaciones a la Seguridad Social. Asimismo, el CSD impulsa la inversión en tecnología, la adquisición de material deportivo y el desarrollo del deporte base y de programas de igualdad e inclusión, entre otros.

Rodríguez Uribes también destacó "la fortaleza y la buena salud de la colaboración entre el Gobierno de España y las federaciones deportivas, una relación imprescindible para seguir impulsando el deporte español". "El deporte debe configurarse como un espacio de consenso, acuerdo, unidad y trabajo en equipo" en el que las federaciones deportivas actúen como la auténtica columna vertebral del sistema, en coordinación con el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE).

Este modelo de cooperación, ha añadido, es "clave para la progresiva profesionalización de las estructuras federativas, reforzando su capacidad de gestión y su proyección internacional". Además, se creará el Comité Ejecutivo del Deporte Español, un nuevo órgano integrado en la estructura del CSD, que facilitará la coordinación con el COE y el CPE en tareas de planificación y dirección al servicio de los deportistas y federaciones.

Por su parte, el presidente de ADESP, José Hidalgo, agradeció al CSD "su voluntad de trabajar para ofrecer certidumbre y estabilidad a las federaciones en el ciclo que conduce hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028". Asimismo, destacó la importancia de mantener esta interlocución permanente para anticipar retos y reforzar la planificación estratégica del sistema deportivo de nuestro país.

El encuentro también permitió analizar y consolidar las líneas de colaboración estratégica, así como compartir en el desarrollo reglamentario de la Ley del Deporte. Especialmente, en lo relativo al Real Decreto del Seguro Deportivo Obligatorio y al Estatuto del Deportista. Además, se abordó la actualización, diez años después de su aprobación, del Real Decreto-ley que regula la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Esta revisión tiene como objetivo adaptar el marco normativo al actual contexto del deporte, incorporar plenamente la realidad del fútbol femenino y responder al reto organizativo del Mundial de fútbol de 2030.