Rodríguez Uribes: "Lo social está muy presente en el modelo europeo del deporte"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que "lo social" está "muy presente" en el modelo europeo del deporte en la inauguración del congreso World Football Summit (WFS), que celebra en 2026 su décimo aniversario y tendrá lugar este martes y miércoles en La Nave en Madrid.

En la apertura de este foro sobre la industria del fútbol en la capital de España, José Manuel Rodríguez Uribes remarcó que en el modelo continental que se está construyendo en torno al balompié y al resto del deporte en general la 'pata' de lo social es algo omnipresente.

"Lo social con lo competitivo, que no se riñe, es decir, tenemos que hacer compatible la dimensión de espectáculo, de ocio, de diversión, los fans, los aficionados al fútbol, la pasión con la que se vive el fútbol, con que sea una herramienta también para hacer sociedades justas, más igualitarias, mejor ordenadas en el buen sentido de la palabra", añadió.

En este sentido, Rodríguez Uribes dijo que este es el equilibrio en el que se trabaja la Unión Europea, tanto en las reuniones de sus ministros y ministras de Deporte, como en relación con la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Uribes se refirió a los "tres pilares" fundamentales de la Ley del Deporte en España, "que afectan también al fútbol y a los demás deportes". "La idea de que el deporte es un derecho universal y no puede haber discriminación; que el fútbol y el deporte en general tiene una derivada como industria que crea empleo y riqueza en las sociedades, y el fútbol es un motor económico fundamental; y que el deporte y el fútbol son un conjunto de valores", resumió.

Aseguró que en el Gobierno trabajan con esas perspectivas múltiples como la parte social del fútbol y del deporte en general, el fomento de la alta competición, y la organización de grandes eventos, como el "más significativo" del Mundial de fútbol de 2030, que coorganizará España con Marruecos y Portugal.

"QUEDA MUCHO POR HACER"

De todos modos, no escondió que "queda mucho por hacer". "Es verdad que la Ley del Deporte nos ha obligado también a desarrollar lo que es la buena gobernanza y que ahora, en las federaciones deportivas, al menos el 40 por ciento son mujeres, pero es verdad que salvo Elisa Aguilar en baloncesto, todos los presidentes son todos hombres", admitió.

A pesar de ello, cree que se está avanzando en ese camino y el de la inclusión. "Cada vez más las federaciones deportivas están incluyendo el deporte de personas con discapacidad en sus estructuras como una pieza más del conjunto, sin ningún tipo de distinción, más allá de la singularidad o la especificidad del deporte o del fútbol", ahondó el presidente del CSD.

Fianlmente, Uribes destacó que WFS es un gran evento internacional por la presencia de numerosísimas personalidades de fuera de España y que "es bueno" para el país. "Contáis con el CSD también para seguir trabajando juntos en ese modelo del fútbol como una industria que crea empleo y que no olvida los valores", concluyó.

LA MUJER Y LA DISCAPACIDAD, LOS GRANDES AUSENTES

Por su parte, Marian Otamendi, CEO de WFS, recordó que en estos 10 años de evento han corrido "muchísimo". "De hecho, hemos hecho ya 33 ediciones anteriores en 11 países de 4 continentes. Somos el gran evento de referencia en la industria internacional, esperamos hoy en torno a 2.500 personas y más del 50 por ciento vienen de fuera de España", detalló.

"Y mientras nosotros crecíamos, la industria del fútbol también lo hacía. La industria del fútbol en esta década se ha transformado de una forma muy profunda. ¿Quién habría pensado hace 10 años que el fútbol emenino estaría donde está? De hecho, hace 10 años pensábamos en él más como un acto de activismo, que como un modelo de negocio y ya está ahí. También hace 10 años, ¿quién habría pensado que la geopolítica del fútbol se trasladaría hacia Oriente Medio, no solamente con el Mundial de Catar?", apuntó.

La directiva remarcó que "el fútbol ha sido absolutamente transformador". "Y creemos que en esta década que viene por delante pues la transformación será todavía mayor. Probablemente, el mayor reto al que nos enfrentaremos en esta década es que el fútbol siga creciendo como industria que es, pero que lo haga siempre teniendo al fan en el centro, porque si nos olvidamos de él, nos habremos cargado el fútbol y entonces habrá acabado el negocio", indicó Otamendi.

La CEO de WFS también recordó que "en el fútbol sigue habiendo dos grandes ausentes". "Uno de ellos somos las mujeres. En el fútbol ya hemos llegado a los cargos intermedios, pero en los puestos de decisión todavía estamos totalmente ausentes. Nosotras no mandamos. En el deporte en general, pero en el fútbol, donde hay tanto ego masculino y tanta sangre y tanta lucha, la llegada de la mujer aportaría, sin duda, un espíritu mucho más colaborativo", demandó.

El otro gran ausente en el balompié es la discapacidad en el deporte. "En el fútbol, que no existe. Hay un movimiento para intentar que la discapacidad se visibilice más en el fútbol y en el deporte en general", sentenció.