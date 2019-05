Rubén Ruzafa se cuelga la plata en el Mundial de Triatlón Cros

Publicado 30/04/2019 21:28:00 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Rubén Ruzafa ha logrado este martes la medalla de plata en la categoría élite masculina del Campeonato del mundo de Triatlón Cros, que se ha celebrado en el marco de los Campeonatos del mundo de Multideporte de Pontevedra.

El malagueño realizó el tramo de natación lejos de los puestos de cabeza, pero remontó sobre la bicicleta para afrontar el segmento decisivo dentro del cuarteto que buscaba la victoria. En la carrera a pie, no pudo con el francés Arthur Forissier, que le aventajó en 33 segundos; el checo Lukas Kocar completó el podio y el leonés Kevin Tarek Viñuela concluyó octavo.

"No he podido descolgar a Kocar en el tramo en bicicleta y, al final, se nos han unido Forissier y Middaugh, así que tuve que darlo todo en la carrera a pie para conseguir la medalla", señaló Ruzafa a la conclusión de la prueba de los ITU Pontevedra 2019 Multisport World Championships by Santander.

En categoría élite femenina, la catalana Laura Gómez se quedó fuera de la lucha por las medallas al sufrir una caída con la bicicleta cuando marchaba en el grupo líder de carrera y, posteriormente, pinchó. A pesar de todo, terminó decimocuarta. La italiana Eleonora Peroncini se hizo con el triunfo por delante de las británicas Jacqueline Slack y Nicole Walters.

En categoría sub-23 femenina, se impuso la suiza Loanne Duvoisin y Marina Muñoz fue la mejor española, séptima; en sub-23 masculina, la victoria fue para el francés Maxime Chane, mientras que el gallego Alberto Castiñeira acabó undécimo.

En categoría júnior, España conquistó tres medallas, las del madrileño José Ignacio Gálvez, plata, el asturiano Manuel Menéndez, bronce, y la madrileña Beatriz Medrano, también bronce. En el triatlón cros para paratriatletas, Joaquín Carrasco se hizo con el triunfo en la categoría PTS3, lo mismo que Josefina Guimarey en PTS5 femenina; Ricardo Marín fue segundo en PTS2, Rafael Solís también logró la plata en PTS5 masculina y José Antonio Abril concluyó tercero en PTS4 masculina.