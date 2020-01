Sainz: "El final está cerca, pero hay que mirar el crono y no el DNI"

Publicado 17/01/2020 15:08:17 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Mini) se mostró feliz de haber conquistado este viernes su tercer Rally Dakar y recordó que tiene claro que el punto y final a su carrera "está cerca", pero que se sigue "divirtiendo" al volante y "mirar el crono y no el DNI".

"Quiero aprovechar para dar las gracias a Lucas (Cruz, su copiloto), a Mini, a todos los españoles que nos han apoyado durante estos días. Estamos encantados de llevarnos la victoria para España y estoy muy contento de ganar con otro coche diferente que ha funcionado de maravilla", expresó Sainz al micrófono de 'TVE'.

Sobre el Mini y su gran rendimiento en comparación con el año pasado, el madrileño cree que se debe "al trabajo" que precisamente se inició para la edición de 2019. "El año pasado no se puso luchar desde el minuto uno, pero estoy contento por el desarrollo y no hemos tenido ninguna pega", admitió.

Para el bicampeón del mundo de rallys, en el raid en Arabia Saudí "se ha ido a fondo desde el primer día, con un ritmo brutal con Stéphane (Peterhansel) y Nasser (Al-Attiyah). "Pero la victoria sabe así mejor", confesó.

"Siempre he dicho que estoy séper agradecido a lo que la vida me ha dado. He tenido la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión y aunque han pasado 30 años de primer Mundial de Rallys, me sigo divirtiendo y eso se nota y se ve", añadió Sainz.

De todos modos, sabe que, con 57 años, "la pregunta del millón" es saber hasta cuando aguantará. "Está claro que está cerca porque voy cumpliendo años, pero hay que mirar el crono y no el DNI. Estoy orgulloso de esta carrera, ahora toca descansar", sentenció.