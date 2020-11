Sainz: "La pandemia no va a ser ninguna excusa para llegar preparado al Dakar"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz ha garantizado que "la pandemia no va a ser ninguna excusa para llegar preparado al Dakar", donde buscará su cuarto título a partir del 3 de enero, añadiendo que ha estado "tanto tiempo en casa" por culpa del coronavirus que lo que más le "apetece es ayudar a que la vida siga", en su caso repitiendo participación con Mini en Arabia Saudí.

"La pandemia no va a ser ninguna excusa para llegar mejor preparado a nivel físico. Sí que ha afectado porque, por ejemplo, no hemos podido correr el Rally de Marruecos. A cambio, corrimos en Andalucía y fue fantástico, pero poco tienen ver esas carreteras con las dunas del desierto saudí. En diciembre haremos dos carreras cortas de dos días en Arabia Saudí y ahí vamos a poder probar las mejoras del coche en un terreno como el Dakar", explicó Sainz, embajador de TAG Heuer, durante un acto en Madrid para celebrar el 160 aniversario de la marca de relojes.

El madrileño se mostró "optimista" con la celebración del próximo Dakar. "Tomando todas las medidas que haga falta, o más, la vida tiene que seguir, y el Dakar es parte de mi vida y del deporte internacional. El año pasado se corrió justo antes de que empezara toda la problemática. El otro día estuve hablando con su director David Castera y en principio cuentan con que se haga. Tienen todas las medidas preparadas y esperemos que se pueda hacer", confió.

"Claro que sueño con el cuarto Dakar", reconoció el madrileño. "Lo visualizas y te lo imaginas al lado de los otros tres trofeos en casa, pero con eso no basta. Hay que hacerlo y las cosas te tienen que salir bien. Basta con un solo error para mandar a hacer gárgaras todo el trabajo del año. La lucha va a estar entre los Mini y los nuevos Toyota", pronosticó.

ADELANTA "UN NUEVO RETO" EN SU CARRERA SIN DAR MÁS DETALLES

A sus 58 años, el reciente ganador del Premio Princesa de Asturias aclaró que, por ahora, no piensa en la retirada. "Después de cada carrera, a estas alturas de mi vida me pregunto si he disfrutado y he sido competitivo, si he estado a la altura de lo que pretendía. Cuando todas esas preguntas se decantan hacia un lado, decides repetir", reflexionó.

En este sentido, recordó cómo fue su retirada del Mundial de Rallys en 2004. "Me di cuenta de que en alguna ocasión no disfrutaba. Estaba saturado y hay que ser honesto con uno mismo. Con esta situación tan desagradable que estamos viviendo, a mi me pasa al revés, hemos estado tanto tiempo en casa que lo que me apetece es ayudar a que la vida siga porque no podemos estar parados", valoró.

Además, Sainz avanzó que "probablemente dentro de poco tenga otro reto", aunque no quiso revelar detalles. "Ya lo anticipo. No es seguro, pero probablemente llegue. Es síntoma de que tengo ambición por seguir haciendo cosas. No lo puedo decir todavía porque no es seguro. Es un reto independiente del Dakar", sentenció.

"CARLOS NO HA TENIDO NINGUNA DUDA DE SU FICHAJE POR FERRARI"

En cuanto a la Fórmula 1, aseguró que su hijo Carlos no se ha arrepentido en ningún momento de su fichaje por Ferrari para 2021. "Cuando el equipo con más historia y más especial de la F1 llama a tu puerta y te pregunta si quieres competir, la respuesta es muy sencilla. Carlos confía plenamente en que, si hay un equipo capaz de reaccionar en un periodo corto de tiempo, es Ferrari. La sensación que transmite Carlos es que no ha tenido ninguna duda", reveló.

Preguntado por Fernando Alonso, destacó que "su vuelta a la Fórmula 1 es una excelente noticia para cualquier aficionado español". "Y para los amigos de Fernando, entre los que me considero, es una buena noticia porque siempre quieres lo mejor para tus amigos. Claramente, Fernando quería volver a la F1", recalcó.

Por último, Sainz habló de fútbol y, además de descartar su posible candidatura a la presidencia del Real Madrid, dijo ver "bien" al equipo blanco. "El Madrid de Zidane, con sus altibajos, nos hace disfrutar y lo veo físicamente un poquito mejor que hace unas semanas. Todos estamos esperando que Hazard pueda tener un poco de continuidad. Es un gran jugador y cuando consiga ese puntito de forma que solo da la competición seguro que nos va a hacer disfrutar", finalizó sobre el jugador belga.