Samsung lanza sus smartwatches Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 orientados al cuidado de la salud. - SAMSUNG

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics presenta este miércoles los nuevos 'smartwatches' Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, una generación de dispositivos que transforma el cuidado de la salud personal con la integración de inteligencia artificial y convierte los datos biométricos recopilados en recomendaciones personalizadas y prácticas para la vida diaria de los usuarios.

Para favorecer su uso durante las 24 horas del día, Samsung incorpora innovaciones que maximizan la comodidad y mejoran el rendimiento como la batería de mayor capacidad y la pantalla más luminosa jamás integradas en un Galaxy Watch, junto con la plataforma 'Snapdragon Wear Elite 2', concebida como la puerta de entrada definitiva a la inteligencia de salud basada en IA.

"Samsung está comprometida con ayudar a las personas a vivir mejor. Queremos que la transición de un tratamiento reactivo a una atención proactiva sea lo más sencilla posible. Al integrar los dispositivos que usamos en el día a día a nuestra visión global, estamos construyendo una experiencia de salud profundamente conectada", afirmó TM Roh, consejero delegado, presidente y director de la división Device eXperience (DX) en Samsung Electronics.

El modelo Galaxy Watch Ultra2 destaca por incorporar la plataforma Snapdragon Wear Elite, una batería de 800 mAh y la pantalla más luminosa jamás integrada en la gama, con un brillo de 5.000 nits.

Diseñado para deportes al aire libre y actividades de alto rendimiento, este dispositivo no solo es resistente al polvo y al agua sino que ofrece funciones específicas para carreras de montaña y seguimiento de buceo profesional gracias a su clasificación IP69K, resistencia de 10 ATM y certificación EN 13319.

Por su parte, el modelo Galaxy Watch9 está enfocado en el bienestar diario y el seguimiento continuo de hábitos saludables y del sueño. Presenta un diseño de aluminio ligero equipado con una pantalla de 3.000 nits, batería de 390 mAh y la misma plataforma procesadora.

Ambos modelos de Samsung, que se pueden reservar desde este miércoles y estarán disponibles a partir del 7 de agosto, incorporan el sensor BioActive de Samsung y funcionalidades de IA para la monitorización de la apnea del sueño, la salud cardiovascular, la carga de entrenamiento y la audición.

Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 llegan con beneficios exclusivos de pruebas de suscripción como la gratuita de Strava durante 60 días, lo que permite a los usuarios entrenar con la comunidad más activa del mundo, donde 195 millones de personas activas en 185 países registran cada esfuerzo y se animan mutuamente.

También otra prueba gratuita de iFIT durante 2 meses, lo que da la posibilidad de explorar destinos de todo el mundo con entrenadores de élite de iFIT y registrar sus entrenamientos directamente en su reloj de Samsung.

LOS NUEVOS 'PLEGABLES' CON IA

Asimismo, Samsung ha presentado la nueva serie de teléfonos inteligentes plegables Galaxy Z, una gama compuesta por los modelos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8 que busca acercar estos dispositivos a un público más amplio mediante la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial.

"A medida que la IA se vuelve más agéntica, los dispositivos móviles se convertirán en la puerta de entrada más personal a experiencias capaces de comprender a cada usuario y adaptarse a él. Al establecer un nuevo estándar para los plegables, volvemos a impulsar la experiencia móvil premium y abrimos la próxima era de la inteligencia a un público más amplio", afirmó TM Roh.

Asimismo, TM Roh ha asegurado que la compañía vuelve a impulsar la experiencia móvil premium y abre la próxima era de la inteligencia a un público más amplio. El modelo Galaxy Z Fold8 se introduce como un formato ligero de 201 gramos de peso que equipa el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de 4.800 mAh y doble cámara de 50 megapíxeles.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra se sitúa como el diseño plegable más delgado de la firma hasta la fecha, con 4,1 milímetros de grosor desplegado, e incluye una pantalla principal de ocho pulgadas, un sistema de cámara principal de 200 megapíxeles y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 vatios.

Por otro lado, el dispositivo Galaxy Z Flip8 presenta un diseño centrado en la interacción rápida con un peso de 180 gramos y un grosor de 6,1 milímetros. Este teléfono incorpora el procesador Exynos 2600, una pantalla exterior denominada FlexWindow con acceso a funciones de automatización de inteligencia artificial, cámara principal de 50 megapíxeles y una batería de doble celda de 4.300 mAh.

La nueva serie de dispositivos integra la plataforma de seguridad multicapa Samsung Knox y el sistema operativo One UI 9.0 sobre Android 17. Los terminales han iniciado este miércoles su periodo de reserva en mercados seleccionados y se comercializarán en diversos acabados de color, acompañados de una prueba gratuita de seis meses del servicio Google AI Pro.