Archivo - La Santa Eulària Ibiza Marathon rompe la barrera de los 6.000 participantes a tres semanas de su celebración. - MARGA FERRER - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Santa Eulària Ibiza Marathon, que se disputará el 18 de abril, ya ha superado los 6.000 inscritos a falta de tres semanas para su celebración, lo que sitúa a la prueba en disposición de batir un nuevo récord de participación y la consolida como el evento deportivo más multitudinario de la historia de Ibiza.

La organización trabaja en un modelo de carrera que apuesta por evolucionar de forma sostenible, cuidando cada detalle de la experiencia del participante y manteniendo los estándares de calidad que la definen.

Con un programa de pruebas en tres distancias (maratón, 22K y 12K) y las ya tradicionales carreras infantiles, la Santa Eulària Ibiza Marathon ha agotado los dorsales en la distancia larga, mientras que la 22K y la 12K ofertan ya sus últimas plazas disponibles.

A nivel global, el carácter internacional vuelve a ser uno de los grandes pilares del evento, ya que más del 70 por ciento de los corredores llegarán desde fuera de España, lo que fortale el posicionamiento de Ibiza como destino turístico-deportivo.

Tras cruzar la línea de meta, la jornada continuará en tres espacios emblemáticos de la isla como Teatro Pereyra, Keeper Ibiza y Las Dalias, que serán las sedes de la Fiesta Run and Feel 2026 y que conectan con la esencia de Ibiza.