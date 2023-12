Santolino: "El Dakar se ha convertido en tandas de motocross de cuatro horas"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de motos Lorenzo Santolino aseguró este miércoles que su objetivo "realista" en el Dakar 2024 es acabar dentro del 'top 5', aunque no será "nada fácil" dada la preparación y evolución del resto de participantes, en una prueba que espera que "realmente" sea "dura", aunque convertida en "tandas de motocross de cuatro horas".

"El 'top 5' es un objetivo realista, puede suceder, pero no es nada fácil, hay que ser claros. El nivel cada año va subiendo, cada vez hay más gente, más marcas que están al 100% preparándose todo el año para el Dakar, a nivel profesional, e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo", comentó el piloto español en una entrevista a Europa Press.

El siete veces campeón de España y campeón del mundo junior de Enduro afrontará, con el apoyo de la aseguradora Pont Grup, a partir del 5 de enero su sexto Dakar, con el deseo de confirmarse dentro de la élite de las motos en la exigente prueba. "Tienen que alinearse muchas cosas para que pase. Hemos estado rozándolo, hice sexto, el año que hice undécimo estuve en el 'top 5' hasta la etapa 9. Se puede hacer, me he preparado para ello y ojalá este año sea el que lo consiga", dijo.

"El Dakar es la carrera y el objetivo del año. Hay muchos pasos durante el año, pero con el objetivo de llegar bien preparados al Dakar. Este año decidí no tomar parte en todas las pruebas del Mundial del Rally Raid, para aprovechar un poco el presupuesto, intentar evolucionar la moto. Y el termómetro fue el Rally de Marruecos, con muchos pilotos de cabeza y te sirve un poco para ver dónde estás y terminar de afinar", afirmó Santolino.

El español finalizó noveno en el Dakar 2023, el mejor piloto nacional en la pasada edición, a 1 hora y 17 minutos de la cabeza. Un resultado que espera superar en esta edición, después de un Rally de Marruecos en el que estuvo "luchando con los puestos de cabeza en el 'top 5' durante casi todo el rally".

Su bagaje en cinco pruebas anteriores -con dos abandonos en sus dos primeras participaciones en el Dakar- también será "importante" para ir con más poso y seguridad. "Hay que ser consciente de que te tienes que preparar para cualquier situación. El tema psicológico se prepara como otra parte más de la preparación para el Dakar", confirmó.

"Mentalmente, lo que haces es ponerte en este tipo de circunstancias, cómo afrontarlas, porque te va a tocar afrontarlas. Hay momentos de crisis, de pérdidas de navegación, de rupturas mecánicas, de caídas, y sobreponerte a esto y seguir en un buen ritmo y poder llegar al final del día y continuar a veces es duro", agregó sobre la relevancia de acudir a Arabia cuidando la salud mental.

En especial para un Dakar 2024 que, para Santolino, será "muy duro". "Este año no tengo la sensación de que vaya a ser duro, no nos han querido vender de que va a ser muy duro, porque el año pasado ya lo fue, y este año no han hecho mucho hincapié en esto, por eso lo va a ser", intentó adivinar.

"Hay muchos kilómetros, muchos más que otros años por día, una etapa nueva de la 48 horas y en zona de terreno muy exigente como el Empty Quarter. Creo que va a ser completo y todo esto con el aderezo de la climatología, si además hay lluvia y frío, va a ser uno de los más duros", analizó respecto al recorrido, con la novedad de la etapa maratón que pondrá a prueba los límites de los pilotos.

Para Santolino, en el Dakar además tiene mucho más protagonismo la velocidad, aunque hay que ser resistente. "Ahora es resistencia con velocidad. Son tandas de motocross de cuatro horas. Las distancias entre pilotos son mínimas, cada vez navegan mejor, todos se entrenan y están fuertes, todas las marcas evolucionan. Todos los márgenes se disminuyen. Ahora al mínimo fallo pierdes 20 minutos, y de estar en el 'top 3' pasas al 'top 20' en un día", explicó.

Aunque quiso destacar la esencia que hace "muy especial" al Dakar, y como consigue reunir a los mejores pilotos del planeta con verdaderos aficionados que van a vivir la aventura. "Dentro de un Dakar hay muchos Dakares. Está el Dakar del que lo va a ganar, el del que lo va a terminar... Hay muchos espíritus dentro de un Dakar, eso es lo que lo hace también muy especial. Juntan al ganador con el que acaba el último, que es un gran apasionado y va con los medios justísimos", aplaudió.

Finalmente, Santolino relató cómo es un día en el Dakar, el cual tiene que estar "muy estructurado" ante el tiempo "limitado" marcado por la organización. "Hay que aprovecharlo para descansar al máximo. Me suelo levantar una hora y cuarto antes de la salida, para desayunar, vestirme, con ropa de abrigo, porque es muy importante en los enlaces de la mañana ir muy abrigado ya que está entre 0 y 5 grados y son muchos kilómetros de noche", indicó.

"Una vez llegas a la especial tienes una media hora para quitarnos la ropa de abrigo y prepararnos, tienes 20 minutos para colocar el 'roadbook' en la moto, antes de la salida de una etapa de unas 4 horas de media. Nada más llegar tienes que tener claro lo que tienes que hacer. Me desvisto, como rápido, aprovecho a tumbarme, la ducha y empiezo a preparar lo del día siguiente, mientras veo si hay que cambiar algo en la moto", zanjó.