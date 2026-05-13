De los Santos: "El Dolphins-Commanders fue un escaparate muy bueno y muchos tienen ganas de jugar en España"

Rafael de los Santos, director general de al NFL en España - NFL ESPAÑA

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la NFL en España, Rafael de los Santos, afirmó este miércoles que tienen como "reto" para este año que el segundo partido de la liga estadounidense de fútbol americano en Madrid, el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals, sea de nuevo "un partido y una experiencia única" como el del año pasado, "un escaparate muy bueno" que ha provocado que "muchas" franquicias han "han verbalizado sus ganas de jugar" en el país.

"El reto es que sea un partido y una experiencia única, igual que fue la del año pasado, y que volvamos a repetir un poco el éxito de todo el mundo en el estadio disfrutando de un partido. Es verdad que pierdes el momento de sorpresa del primer año, pero confiamos en que la experiencia siga siendo única", señaló De los Santos en una rueda de prensa telemática.

Para De los Santos están ya "ese camino" de consolidar este partido en España. "Ahora todo nuestro foco está en que sea un partido excelente, una experiencia única y que tenga una repercusión como la del año pasado para que poco a poco se vaya consolidando en la conversación del día a día que tiene que ver con el deporte, no solamente cuando pasa este partido en Madrid, sino a lo largo y ancho de la temporada y también un poco fuera de la temporada", subrayó.

El directivo apuntó que "era muy importante que el partido del año pasado tuviera continuidad" y que, en cuanto a la elección de los equipos participantes, la NFL "tiene muy bien establecido a la hora de contar con los que van a jugar al año que viene". "La gran ventaja de la NFL es el propio sistema que tiene y su naturaleza porque ningún equipo que no haya sido bueno en un año tiene por qué ser malo al siguiente, así que tampoco tienes que prestar tanta atención a cuáles son los equipos que pueden hacer que el partido sea muy interesante", subrayó.

De los Santos hizo hincapié en "el esfuerzo" que hicieron "noviembre y diciembre" para asegurarse un nuevo partido en la capital, y que la política de las franquicias es su programa global que "aplican para tener presencia en mercados concretos" y que todas "tienen presencia en determinados por diferentes motivos". "No cabe duda que estos partidos que se juegan en España ayudan a que ese interés se vaya suscitando y vaya despertando", añadió.

Así, la "prioridad desde el principio fue darle continuidad" a este primer partido. "Para nosotros era muy importante que no pasara un tiempo como ha pasado en otros mercados donde se ha jugado un partido, se ha dejado un tiempo y luego se ha vuelto a jugar otro", comentó De los Santos.

"Es un proceso, tiene que ver con el crecimiento del fútbol, que la presencia sea mucho más continuada con otros eventos, un poco el cómo desde los medios se trate todo lo que tenga que ver con NFL. En definitiva, que poco a poco la NFL vaya ocupando un espacio en el día a día de los aficionados en España. Con todo eso junto, estoy seguro que los equipos van a querer empezar a tener esa presencia mucho más definida y mucho más establecida en España a través de este programa", prosiguió.

De todos modos, el director general de la NFL en España dejó claro que el Dolphins-Commanders "fue un escaparate muy, muy bueno". "Sabemos que no solamente nuestros equipos del programa de Mercados Globales (Chiefs o Bears) sino muchos otros equipos han tenido un ojo puesto y han verbalizado sus ganas de jugar en España", manifestó.

"SACAMOS MUCHAS CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DE 2025"

En este sentido, puntualizó que en este programa de Mercados Globales de la NFL las franquicias "tienen acceso a un mercado que consideran relevante para ellas" y que eso "pesa en la presencia que estos programas "tienen en el mercado". "Pero un partido no es lo único que se tiene en cuenta, fundamentalmente el sistema de elección está completamente parametrizado y asociado al calendario", detalló.

"Desde ese punto de vista, es un momento excelente para los equipos para conocer lo que representan, el peso que tienen, cuál es el nivel de seguimiento que son capaces de obtener en el mercado y, quién sabe, ojalá, si es lo suficientemente importante como para que puedan tomar una decisión de, al año siguiente, aplicar ese programa que les podría dar esa presencia un poco más especial en España", añadió.

De los Santos resaltó que "todos los partidos son un proceso de aprendizaje para la NFL" y que de todos ellos "se hace un análisis muy exhaustivo de todo lo que pasa, de todo lo que funciona, de todo lo que no, de todo lo que puede funcionar mejor". "Del partido de Madrid del año pasado sacamos muchas conclusiones y muchos aprendizajes, confiamos en que todo lo que aprendimos lo podamos poner en práctica para mejorar la experiencia y un poco toda la operativa del partido en general", explicó el directivo.

Y respecto al pasado mes de noviembre, admite que "la propia operativa de los accesos será diferente porque lo que pasa alrededor del campo ha cambiado". "No hay las mismas restricciones, entonces hay que volver un poco a resetear y poner a cero el marcador", ahondó.

También celebró contar con el Santiago Bernabéu. "Cuando, ya el año pasado, firmamos un acuerdo con el Real Madrid, se firmó por un poco la repercusión que también tiene el Real Madrid y por lo que representa. El Bernabéu es un escenario muy especial, que tiene una repercusión internacional y, sin duda de eso, estoy convencido de que este año también nos va a ayudar mucho", deseó.

De los Santos declaró que "la previsión es que estos partidos internacionales vayan creciendo y que poco a poco se vayan extendiendo por mercados diferentes", aunque desconoce si España podrá en un futuro albergar más de uno como sucede con Londres que este año tiene tres.

"La manera en la que afrontamos los calendarios y los partidos es en focalizarnos en que el siguiente partido sea un éxito porque sabemos que eso conlleva a que nos planteemos una continuidad. Y es ahora donde estamos focalizados en eso, en que el partido del 8 de noviembre sea un éxito y tanto Bengals como Falcons se lo pasen fenomenal y que para ellos sea una experiencia inolvidable".

"BURROW FORMA PARTE DE LOS 10 MEJORES JUGADORES DE LA LIGA"

Sobre el segundo equipo confirmado tras los Atlanta Falcons, los Cincinnati Bengals, confesó que están "muy contentos" con que hayan sido los elegidos y recordó que están liderados por el 'quarterback' Joe Burrow, el cual "forma parte de, posiblemente, los 10 jugadores más importantes de la liga, que todos los años tiene apariciones estelares y que tiene una repercusión que esperamos también suceda aquí en España". "Él mismo ha dicho que le apetecía mucho un partido en Madrid", remarcó.

La NFL además trae consigo su programa de flag football, el nuevo deporte olímpico en 2028 y en el que en España ponen "mucho empeño" porque lo ven como "la manera de entrar dentro del país, del día a día y empezar a establecer esa relación entre el deporte y la gente joven en España que quiera empezar a practicarlo".