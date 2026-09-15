Archivo - Saucony se inspira en el diseño urbano de Tokio en su nueva colección de zapatillas Daikanyama. - SAUCONY - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de calzado deportivo Saucony ha presentado su nueva colección cápsula 'Daikanyama', una propuesta de calzado inspirada en la arquitectura y la cultura urbana del emblemático barrio homónimo de Tokio (Japón).

La línea reúne cuatro reinterpretaciones de modelos de la firma bajo una perspectiva estética 'retro-tech': Kinvara 1, ProGrid Omni 9, ProGrid Guide 7 y Endorphin Speed 5. El director de producto de Saucony, Brian Moore, ha afirmado que la colección refleja "la modernidad discreta" de este enclave de la capital japonesa, donde el contraste entre la naturaleza y las líneas industriales de hormigón y acero ha servido como base para el diseño.

La propuesta, desarrollada por Josh Fraser, combina tonos oscuros, diversas texturas y detalles gráficos. Entre las novedades técnicas incorporadas en los distintos modelos, las zapatillas Kinvara 1 cuentan con malla abierta para favorecer la transpirabilidad.

Por su parte, la silueta ProGrid Omni 9 se ha articulado para integrarse en el uso diario, mientras que el modelo ProGrid Guide 7 recupera la línea técnica tradicional de la marca priorizando la estabilidad y la comodidad.

En el segmento enfocado al rendimiento en entrenamientos a ritmos elevados, el modelo Endorphin Speed 5 ha integrado una placa de nailon rediseñada para agilizar la transición de la zancada, junto con el sistema de amortiguación PWRRUN PB para proporcionar una pisada dinámica.

La colección 'Daikanyama' ha salido a la venta a través de la página web oficial de la compañía con precios entre los 160 euros de las Kinvara 1 y las ProGrid Guide 7, los 180 euros de las ProGrid Omni 9 y los 200 euros de las Endorphin Speed 5.