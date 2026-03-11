Saucony recupera su icono 'Guide 7', una silueta lifestyle contemporánea con ADN runner. - SAUCONY
MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, reintroduce las zapatillas ProGrid Guide 7 como parte de su colección lifestyle de la temporada de primavera-verano, poniendo de nuevo el foco en una de sus siluetas clave de archivo que nació a principios de 2000.
Este modelo representa la unión entre uso diario, versatilidad y estilo personal. Lanzada originalmente como zapatilla de running con control de estabilidad, regresa manteniendo intactas sus raíces técnicas, conectando la innovación del rendimiento con una estética pensada para el día a día.
La versión actualizada incorpora un upper de malla transpirable con superposiciones en capas que aportan estructura y profundidad visual, mientras que el característico sistema de amortiguación ProGrid proporciona una pisada cómoda y reactiva.
Los nuevos colores de la temporada ofrecen una lectura renovada del diseño original, adaptándolo a un contexto más lifestyle. Los nuevos colores ya están disponibles por 140 euros en la web de Saucony y en puntos de venta seleccionados.
SAUCONY Y 3SIXTEEN VUELVEN A UNIR FUERZAS
Saucony y 3sixteen, la marca neoyorquina reconocida por su dedicación a la artesanía premium y a una estética atemporal, presentan su segunda colaboración con una reinterpretación con inspiración vintage de este modelo.
El diseño se inspira en los ordenadores vintage, una referencia que se traduce en materiales premium como ante y mesh, detalles reflectantes y un logotipo de 3sixteen grabado en relieve en el talón, que completan esta propuesta estética.
La nostalgia también está presente en el film de campaña, que hace un guiño divertido al estilo de los presentadores de televisión de otra época: un tono deliberadamente poco pulido, primitivo y excesivamente explicativo. Todo aquello de lo que la Guide 7 no puede ser acusada.
Este modelo saldrá a la venta por 160 euros el próximo viernes, 13 de marzo, en la web de Saucony y retailers seleccionados.