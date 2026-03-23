Saucony sube las revoluciones con la nueva colección Hi-Octane. - SAUCONY

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, presenta 'Hi-Octane', una cápsula crossover que fusiona running y diseño a través de un lenguaje visual atrevido inspirado en la cultura de los deportes extremos.

La colección incluye los modelos Guide 7, una silueta lifestyle de estética retrotech con el ADN running de la marca, y Endorphin Azura, una zapatilla performance pensada para un uso diario, ágil y versátil.

Hi-Octane da continuidad a la estrategia ONE de Saucony, un enfoque que difumina los límites entre rendimiento y estilo de vida. La colección introduce una dirección visual y cromática disruptiva, influenciada por disciplinas como el motocross, el boxeo y la lucha libre.

El resultado es un lenguaje de diseño basado en bloques de colores intensos, detalles metálicos y gráficos de carácter crudo. Esta combinación da lugar a una estética potente que captura la energía de la competición sin renunciar a la funcionalidad. Un calzado que se mueve con naturalidad entre la calle y el rendimiento.

El uso del color y el diseño atrevido apuntan a una nueva dirección en el calzado, mientras que las referencias al motocross y la lucha libre ganan peso dentro de la cultura juvenil. En este contexto, donde lo deportivo vintage se mezcla con la moda urbana y las influencias musicales, Hi-Octane se posiciona como una propuesta alineada con el momento.

La campaña, basada en la filosofía 'Run As One', se rodó en las afueras de Vercelli, en el norte de Italia, junto a un colectivo local de motocross acrobático cuya escena underground refleja la velocidad y la actitud de la colección.

Los riders forman parte de una comunidad de freestyle en crecimiento que busca el reconocimiento de esta disciplina como deporte en Italia. El grupo reúne a distintas generaciones, desde jóvenes que se inician hasta pilotos experimentados, unidos por una misma pasión. Su cultura se conecta además con una red global donde equipos de todo el mundo comparten ideas, estilos y técnicas a través de plataformas digitales.

Entre ellos destaca JR Perti, que documenta el estilo de vida, el entrenamiento y la comunidad que rodea el freestyle. Su participación aporta una capa de autenticidad que encaja de lleno con el espíritu de Hi-Octane.

El mensaje es claro: en un entorno en constante movimiento, lo que permanece es aquello que te sostiene. El calzado se convierte en tu ancla y una extensión de identidad. La colección Hi Octane ya está disponible entre 150 y 160 euro en saucony.com y en tiendas seleccionadas.