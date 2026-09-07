Archivo - Saucony se 'tiñe' de rojo en la línea 'Endorphin' de la colección de calzado ViziRed. - SAUCONY - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de calzado de alto rendimiento Saucony se ha teñido de rojo en la colección de calzado ViziRed para incorporarla a su familia de modelos Endorphin, con una propuesta que pretende ayudar a los corredores a moverse de forma más eficiente y bajo el lema 'Make Fast Feel Easy'.

Esta nueva combinación de colores está presente en cuatro modelos de la gama. En concreto, la tonalidad se ha integrado en las Endorphin Elite 3, orientadas a la competición; las Endorphin Pro 5, con placa de carbono y superespuma; las Endorphin Speed 5, con placa de nailon; y las Endorphin Azura, la incorporación más reciente sin placa pensada para el entrenamiento diario.

La compañía ha enfocado la campaña creativa en el impacto visual de esta nueva línea cromática para resaltar el movimiento, la velocidad y el contraste de los productos. Según ha explicado la marca, la narrativa busca trasladar el carácter competitivo de la colección tanto durante la carrera como fuera de ella.

Asimismo, el escenario elegido para este lanzamiento ha sido la carrera Saucony Run Shoreditch Half en el este de Londres, cuyas entradas ya se han agotado. La prueba se ha organizado en torno a la filosofía 'Run As One' para reunir a miles de atletas.