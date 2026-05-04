La selección española masculina de tenis de mesa cae ante Kazajistán y se despide del Mundial - RFETM

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de tenis de mesa ha caído este lunes ante Kazajistán (1-3) en la primera ronda del cuadro final del Campeonato del Mundo por equipos, que se está disputando en Londres, y ha puesto fin a su participación en el torneo.

España había accedido al cuadro final como uno de los equipos más sólidos de la primera fase, con pleno de victorias en la fase de grupos tras imponerse a Eslovenia (3-1), Baréin (3-0) y República Checa (3-1) en el Grupo 5. Sin embargo, en el cruce de eliminación directa no pudo superar al conjunto kazajo.

En el primer partido, Álvaro Robles cedió por 1-3 ante Alan Kurmangaliyev, mientras que Juan Pérez no logró igualar el encuentro en el segundo punto, cayendo también por 1-3 frente a Kirill Gerassimenko. Daniel Berzosa recortó distancias con una victoria por 3-1 ante Aidos Kenzhigulov, pero en el cuarto partido Robles no pudo superar a Kirill Gerassimenko, que se impuso por 0-3 y certificó la eliminación española.