La selección española de touchkball consigue el bronce en el Campeonato de Europa

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tchoukball, un deporte minoritario y poco conocido en España, ha conquistado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en Suiza, un éxito que le vale igualmente para lograr su clasificación para el Campeonato del Mundo de 2027 que se disputará en Singapur.

El tchoukball es un deporte originario de Suiza que se juega en una cancha rectangular, similar a la de baloncesto, dividida por su parte media en dos campos, a su vez con dos áreas semicirculares de 3 metros de radio en el centro de la línea de fondo de cada campo.

El objetivo es anotar puntos haciendo rebotar una pelota contra el 'tchouk', una estructura de hierro con una inclinación de 55º y una red muy tensa, consiguiendo que el balón bote fuera del área y dentro del campo, sin que la defensa contraria llegue a tener su control. Ambos equipos pueden interactuar indistintamente en uno u otro 'tchouk' y moverse libremente por todo el campo. Según la asociación española de este deporte, sería similar al balonmano en su fase ofensiva y al voleibol en la defensiva.

España terminó cuarta en la fase de clasificación del evento tras ganar a Dinamarca y Chequia, empatar con Gran Bretaña y Alemania, y perder contra Italia y Suiza, lo que le valió para meterse en las semifinales donde fue derrotada claramente de nuevo (55-31) por el combinado italiano, vigente campeón del mundo.

Sin embargo, el combinado nacional se rehizo en la pelea por el bronce ante Gran Bretaña, a la que derrotó por un ajustado 52-51 para colgarse una histórica medalla de bronce europea. Entre los componentes del equipo nacional destacó Nacho, joven de 14 años y que debutó en este campeonato con la selección.