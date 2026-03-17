Las selecciones españolas de hockey sobre hierba conocen sus rivales en el Mundial de este verano

Archivo - Imagen del partido entre la selección española femenina y los Países Bajos en el Europeo 2025 - RFEH HOCKEY - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de hockey sobre hierba conocieron este martes sus respectivos rivales en la fase de grupos del Mundial que acogerán Bélgica y los Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto de este año.

Así, las 'Red Sticks', quintas del ranking mundial, quedaron encuadradas en el Grupo C donde se medirán a Bélgica, tercera, Nueva Zelanda, décima, e Irlanda, decimotercera, con las belgas, anfitrionas, como principal rival para uno de las dos plazas que dan acceso a la segunda fase.

Esta consistirá en otro grupo, al que se arrastran los resultados, con las dos mejores del Grupo B, formado por Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia, del que los dos primeros pasarán a las semifinales.

Por su parte, los 'Red Sticks', números siete del ranking mundial, también estarán en el Grupo C donde tendrán como principal rival a Australia, número tres, con Irlanda y Sudáfrica, novena y decimotercera, completando la terna de rivales.

En caso de pasar, pelearía por estar en las semifinales en un nuevo grupo junto con los dos primeros del B compuesto por Bélgica, Alemania, Francia y Malasia, y también arrastrando los resultados de la primera fase.