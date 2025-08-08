Las selecciones de hockey hierba afrontan animadas un duro Europeo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de hockey sobre hierba arrancarán este fin de semana su participación en el Campeonato de Europa que se disputa en la localidad alemana de Mönchengladbach y donde ambas tratarán de pelear por el duro billete para la lucha por las medallas.

Los y las 'RedSticks' llegan esperanzados de poder brillar en la gran cita internacional del 2025 y volver a estar en el podio continental seis años después. En 2019, el combinado masculino fue subcampeón y el femenino, bronce, pero en las dos siguientes ediciones no fueron capaces de pasar a las semifinales.

Los siguientes Mundiales tampoco trajeron alegrías y los Juegos Olímpicos de París fueron dispares para ambas selecciones. El equipo que dirige Max Caldas brilló y coqueteó con saborear una medalla, que se le terminó escapando tras caer en sus dos últimos partidos ante Países Bajos y la India, mientras que el de Carlos García Cuenca se quedó en los cuartos de final ante Bélgica.

Ahora, después de un año donde han dado buena nota en la ProLeague, las dos selecciones esperan volver a codearse con las mejores del Viejo Continente, con mayor dificultad seguramente para la masculina que tiene un primer grupo de mucha exigencia con Países Bajos y Bélgica, números uno y tres del ranking respectivamente, aunque no renuncia a la clasificación tras una óptima ProLeague donde acabó tercera, precisamente por detrás de estos combinados, lo que le dio ya el billete mundiales y le quitó una obligación más.

España, que ocupa la cuarta plaza de la clasificación mundial, intentará empezar del mejor modo posible su andadura este sábado ante el combinado neerlandés, gran favorito por su oro olímpico del pasado verano donde se cruzó en el camino de los 'RedSticks', por 5-3 en la fase de grupos, y por un claro 4-0 en las semifinales. Esta temporada, en la ProLeague, sendas derrotas también ante un rival al que no gana desde el Europeo de 2019.

Este choque marcará mucho el devenir del equipo de Max Caldas, que el domingo se medirá a Austria, frente al que no puede fallar para llegar a la última jornada del martes 12 con todas las opciones. Ese día le esperará una Bélgica que le tendrá ganas por la derrota en los cuartos de final de París 2024 (3-2). El técnico argentino acude a este campeonato con la gran mayoría del bloque con el que compitió en la cita olímpica, en el que ha introducido algunas novedades como Pol Cabré y Nico Álvarez.

LA FEMENINA, AMBICIOSA

"El objetivo real es llegar a las semifinales. Es ambicioso, pero real analizando el contexto actual del equipo". Ese fue el mensaje que ha dejado el seleccionador femenino Carlos García Cuenca de cara a este Europeo en el que esperan estar entre las cuatro selecciones que peleen por los metales.

Las 'RedSticks' acuden a este campeonato con una muy buena preparación, ayudadas principalmente por su regreso a la competitiva ProLeague donde han podido jugar contra los mejores combinados del mundo. España finalizó sexta, empatada con la quinta, Australia, y tercera europea por detrás de Países Bajos y Bélgica tras sumar seis victorias.

Esto anima a un equipo de cara a superar un primer grupo donde el primer choque, en su caso el domingo, puede marcar bastante ya que se medirá a Bélgica, actual subcampeona y número tres del ranking mundial que fue su verdugo en París 2024. La mejor noticia es que en su último partido, en la ProLeague, se impuso por 0-1, aunque un día antes las belgas habían sido arrolladoras (6-0).

Las españolas tratará de afianzar su confianza para su segundo duelo, el lunes, ante Escocia, teóricamente el rival más asequible antes del cierre el miércoles frente a Inglaterra, selección competitiva que está justo de ellas por detrás en el ranking mundial (8) y frente a la que intercambió triunfos en la ProLeague: 0-1 para el equipo de García Cuenca y 4-1 para las inglesas, mientras que en París 2024, entonces ante Reino Unido, España se impuso 2-1. El técnico ha renovado la selección respecto al pasado verano, ya sin emblemas como María López, Lola Riera o Beatriz Pérez.

--CALENDARIO DE LAS SELECCIONES ESPAÑOLAS EN EL EUROPEO DE HOCKEY.

-Masculina.

09/08 Países Bajos - España 13.15.

10/08 España - Austria 19.30.

12/08 España - Bélgica 14.45.

-Femenina.

10/08 Bélgica - España 10.15.

11/08 España - Escocia 13.30.

13/08 España - Inglaterra 10.00.