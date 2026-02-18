La Semana Europea del Deporte de Invierno concluye con más de 300 eventos en 40 países. - CSD

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana Europea del Deporte de Invierno, celebrada del 1 al 8 de febrero, ha concluido más de 300 eventos organizados en 40 países europeos, consolidando esta iniciativa, donde el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha participado, como una de las principales plataformas continentales para la promoción de la actividad física, los deportes de invierno y los estilos de vida saludables.

En este marco, España ha tenido un papel protagonista, situándose como el segundo país europeo con mayor número de actividades, con 34 eventos desarrollados en todo el territorio nacional. Este posicionamiento destacado de la mano del CSD, que fue el primer organismo nacional europeo en sumarse al proyecto, impulsa una respuesta institucional que ha sido replicada por otros países europeos.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición ha sido la celebración del Festival Olímpico Milán-Cortina 2026 en Sierra Nevada, organizado por el Comité Olímpico Español (COE). Este evento ha permitido acercar al gran público los deportes olímpicos de invierno y reforzar el vínculo de la ciudadanía con los valores del olimpismo en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"El éxito de la Semana Europea del Deporte de Invierno ha sido posible gracias al trabajo del consorcio europeo organizador, en el que Deporte para la Educación y la Salud (DES) ha desempeñado un papel destacado, trabajando en estrecha coordinación con el CSD para movilizar a entidades deportivas, educativas y sociales en toda España y garantizar una participación amplia, inclusiva y de calidad", celebró el organismo español a través de un comunicado.

El liderazgo ejercido por el CSD desde la primera edición ha sido "determinante para que esta iniciativa haya alcanzado una dimensión verdaderamente europea". Como resultado, la Comisión Europea ha decidido apoyar oficialmente la Semana Europea del Deporte de Invierno a partir de 2027, consolidándola como una cita anual dentro de las políticas europeas de promoción del deporte y la actividad física.

A través de esta semana, el CSD refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de salud pública, cohesión social y sostenibilidad, fomentando la práctica de los deportes de invierno y la actividad física en entornos naturales entre personas de todas las edades y capacidades.