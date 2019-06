Semenya acusa a la IAAF de usarla como "conejillo de Indias"

Publicado 18/06/2019 18:57:03 CET

GEORGE (SUDÁFRICA), 18 Jun. (Reuters/EP) -

La atleta sudafricana Caster Semenya ha acusado este martes a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de usarla como "conejillo de Indias" al tratar de que fuese declarada "biológicamente hombre" por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La doble campeona olímpica reaccionó este martes a la publicación de la sentencia completa de 163 páginas emitida por el TAS, que el 1 de mayo rechazó su apelación contra las reglas de la IAAF que obligan a que los atletas de media distancia con un alto nivel natural de testosterona tomen medicamentos para reducirla. La testosterona aumenta la masa muscular, la fuerza y la hemoglobina, lo que incrementa la resistencia.

El mes pasado, el TAS desestimó la apelación de Semenya y determinó que las reglas de la IAAF eran "necesarias" en los atletas que presentan un desarrollo sexual diferente (DSD) para asegurar una competición "justa". A principios de año, la IAAF declaró que los atletas DSD como Semenya no deberían ser designados como "hombres biológicos" pero, de acuerdo con la sentencia del TAS, sugirió lo contrario en los procedimientos judiciales.

"A pesar de las claras declaraciones del TAS sobre el género de Caster Semenya, la IAAF quiere decidir por sí misma quién es mujer y quién no, y discriminar sobre esa base. Si bien la IAAF afirma públicamente que ella no determina el sexo, la sentencia del TAS deja claro que la IAAF está haciendo exactamente lo contrario", indican los abogados de Semenya.

Semenya se ha visto obligada al usar anticonceptivos orales como uno de los métodos sugeridos por la IAAF para disminuir los niveles de testosterona en atletas con DSD, y dijo que su anterior período forzoso de tomar el medicamento anteriormente le había debilitado y le había provocado efectos secundarios a largo plazo.

"La IAAF me usó en el pasado como un conejillo de Indias humano para experimentar cómo la medicación que me obligaron a tomar afectaría a mis niveles de testosterona. A pesar de que los medicamentos hormonales me hicieron sentir constantemente enferma, la IAAF ahora quiere imponer umbrales aún más estrictos con consecuencias de salud desconocidas. No permitiré que la IAAF me use a mí y a mi cuerpo otra vez", apuntó Semenya.

Además, Semenya se mostró preocupada por que este procedimiento se utilice en otras compañeras. "Me preocupa que otras atletas se sientan obligadas a dejar que la IAAF las drogue para probar la efectividad y los efectos negativos para la salud de diferentes drogas hormonales. Esto no se puede permitir", manifestó.

SEMENYA PODRÍA COMPETIR EL 30 DE JUNIO

Semenya y la Federación Sudafricana de Atletismo han impugnado el fallo del TAS en el Tribunal Federal Suizo, que el 3 de junio determinó que la campeona olímpica de 800 metros podía correr sin necesidad de tomar medicamentos para bajar su testosterona hasta que se resolviese su apelación. Tanto el TAS como la IAAF comparecerán antes del 25 de junio.

El agente de Semenya dijo este martes que la sudafricana competirá en una carrera de 800 metros en el Prefontaine Classic el próximo 30 de junio.

Por su parte, la IAAF reaccionó este martes argumentando que la sentencia del TAS respaldaba su implementación de las regulaciones de elegibilidad para preservar el futuro del atletismo femenino. "El deporte es uno de los pocos sectores de la sociedad en los que la biología tiene que triunfar sobre la identidad de género para garantizar la imparcialidad", asegura el comunicado.

"Definir la categoría femenina basada en algo distinto a la biología sería acabar con la categoría y disuadiría a muchas niñas de todo el mundo de elegir el deporte competitivo y de élite después de la pubertad. La IAAF considera que los reglamentos de DSD son un medio necesario, razonable y proporcionado para proteger una competición justa y significativa en el deporte femenino de élite, y el TAS estuvo de acuerdo", señala.