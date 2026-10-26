Shokz lanza los auriculares OpenFit Air 2 para un estilo de vida activo y urbano. - SHOKZ

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Shokz ha presentado sus nuevos auriculares con gancho que se adaptan al oído OpenFit Air 2, un dispositivo inalámbrico de diseño abierto orientado a personas con un estilo de vida activo y urbano.

El modelo introduce mejoras ergonómicas y acústicas respecto a versiones anteriores, con un peso de 7,2 gramos por auricular que lo sitúa como el más ligero de su catálogo hasta la fecha. La estructura del gancho incorpora un marco de aleación de níquel-titanio de 0,75 milímetros concebido para mantener su forma ante el uso diario y adaptarse a distintas anatomías, distribuyendo la presión sobre la oreja.

Asimismo, la marca ha optado por materiales suaves y respetuosos con la piel en una cápsula ultrafina, pensada para evitar tanto la fatiga como la acumulación de calor habituales en los auriculares intrauditivos tradicionales tras periodos prolongados de utilización.

En el apartado sonoro, los auriculares integran el sistema de doble controlador 'Bassphere' junto con el algoritmo 'OpenBass' 2.0, una combinación que ofrece una salida equivalente a un altavoz personalizado de 16 milímetros para reforzar la respuesta en frecuencias graves.

Además, la tecnología 'DirectPitch' canaliza la señal acústica hacia el conducto auditivo con el fin de minimizar la dispersión sonora externa, mientras que la aplicación móvil complementaria permite seleccionar entre cuatro modos de ecualización preestablecidos y dos opciones personalizadas.

La batería interna proporciona hasta ocho horas de escucha continua con una sola carga, cifra que asciende a 36 horas en total mediante el uso de su estuche de transporte. La firma ha implementado también un sistema de recarga rápida que suministra tres horas de reproducción con diez minutos de conexión a la corriente, al tiempo que ha dotado al equipo de dos micrófonos con reducción de ruido ambiental apoyada en algoritmos de inteligencia artificial para las llamadas de voz.

El dispositivo cuenta con certificación IP55 frente al polvo y al agua en los auriculares y de grado IP54 en el estuche, que presenta unas dimensiones más compactas en comparación con su predecesor. Por último, el modelo incorpora conectividad Bluetooth 6.1 compatible con enlace simultáneo a dos equipos y con las funciones de emparejamiento rápido Fast Pair y Microsoft Swift Pair para sistemas Android, iOS y Windows, encontrándose disponible en acabados azul hielo, negro y blanco.