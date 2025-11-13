Simeone, Cerezo, Gil Marín y Uribes visitan a los Dolphins en el Riyadh Air Metropolitano

De izda a dcha: Champ Kelly, José Manuel Rodríguez Uribes, Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Miami Dolphins recibieron este jueves durante su entrenamiento en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la visita de Diego Pablo Simeone, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, entrenador, presidente y consejero delegado del Atlético del Madrid respectivamente, y del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez.

La franquicia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, se encuentra en Madrid para la disputa del primer partido del campeonato en España, el que le medirá a los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu y ya lleva dos días preparando este duelo en el feudo colchonero.

Durante esta visita, Simeone, Cerezo y Gil Marín, que ejercieron de anfitriones, y Rodríguez Uribes pudieron compartir impresiones con Mike McDaniel y a Champ Kelly, entrenador y manager general interino, respectivamente, de los Miami Dolphins. Además, el 'Cholo' hizo entrega a McDaniel de una camiseta del equipo rojiblanco con su nombre.

El técnico del equipo ya reconoció el miércoles haber quedado "muy impresionado" con el Metropolitano. "Es de primera categoría. Tengo mucha suerte de tener acceso a estas instalaciones, son de gran ayuda, son unas instalaciones con muchas oportunidades", resaltó.

"No sé mucho de fútbol, pero es un lugar bastante tradicional. La hospitalidad ha sido increíble y el campo está genial y en perfectas condiciones", expresó por su parte el receptor abierto Jaylen Waddle tras el entrenamiento de este jueves.