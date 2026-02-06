Sofía Val, nueva embajadora de Iberdrola

Archivo - La patinadora Sofía Val. - IBERDROLA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patinadora española Sofía Val se ha incorporado al programa 'Embajadoras Iberdrola', compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo, según un comunicado de este viernes de la compañía.

"Para mí es un verdadero honor y una enorme alegría convertirme en embajadora de Iberdrola. Comparto los valores de esfuerzo y compromiso que la compañía representa y estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto, que reúne a tantas grandes deportistas. Juntos, trabajaremos para inspirar a nuevas generaciones y promover un futuro más igualitario", afirmó Val en declaraciones facilitadas por 'Iberdrola'.

Con apenas 21 años, la patinadora sobre hielo cuenta en su haber con tres platas en los Campeonatos de España 2024, 2025 y 2026 y con varios oros en diversos campeonatos internacionales como Ephesus Cup 2024 y 2025, International ICE Dance Dordrecht 2025 o Sofia Trophy 2026 junto a Asaf Asimov, con quien conforma una de las parejas más prometedoras del patinaje sobre hielo mundial en la modalidad de danza sobre hielo.

Ambos competirán por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la cita de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que comienza este viernes tras asegurar una plaza en el Preolímpico disputado en septiembre de 2025 en Pekín (China).

"Sofía Val se incorpora así a la familia de 'Embajadoras Iberdrola', compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional", concluye la nota de prensa.