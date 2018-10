Soldado: "Sólo pienso en quedarme en el Madrid, si me ponen cinco delanteros por delante, pensaría otra cosa"

Actualizado 22/08/2007 16:18:22 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Roberto Soldado asegura que, al menos por el momento, no se plantea su salida del club, ya que cree que cuenta con la "confianza" de Schuster y confía en ganarse un puesto en el equipo.

"Ahora mismo me planteo que quiero jugar en este equipo, a pesar de lo difícil que va a ser. Desde el primer día que firmé la renovación sabía que el primer partido no iba a jugar porque jugar en el Madrid y con la competencia es difícil. Llevo ocho años en esta casa y debo luchar para hacerme un hueco y debo seguir trabajando para estar aquí porque no me van a regalar nada", destaca.

Reconoce que "siempre falta un poco de confianza cuando ves en los periódicos" que el club piensa en su traspaso, pero ahora mismo no piensa en su salida. "Tenía dudas hasta que hable con el míster y me dijo que tenía confianza. No me van a regalar nada y sé que no iba a comenzar a jugar desde el primer partido. Lo que me queda es luchar y trabajar y meter muchos goles", recalca.

Aunque considera "bonito" que le lleguen ofertas, recalca que su salida no está en debate, ni siquiera después de que Schuster alineara a Baptista antes que a él: "Son casos en los que el entrenador toma una decisión, él siempre busca lo mejor para el equipo, y en ese momento pensó que era lo mejor. Este año tengo que tener mucha paciencia, sólo me queda esperar, buscar mi oportunidad, y cada vez que la tenga, intentar aprovecharla".

Así, el canterano confía en sus posibilidades, y en comenzar la temporada, y no quiere pensar en lo que ocurriría en diciembre, si no jugara. "La temporada es muy larga y no sé que va a pasar. El primero que querría que me fuera si no juego sería el club. Mi intención es quedarme. Si me ponen cinco por delante, sí pensaría otra cosa. Si se pusiese más complicado, pensaría una salida", desvela.

"El año pasado demostré que podía estar aquí y ahora sólo me queda demostrar que puedo estar en este equipo", confía, "pensando ya en el partido del Atlético" y en que "hay que defender el título".

"EL BUEN JUEGO Y LAS VICTORIAS VENDRÁN"

Y es que sabe que el primer envite no será sencillo, porque los rojiblancos "han fichado jugadores de gran calidad" y "en los derbis no hay ventaja y nunca se sabe lo que va a poder pasar". "Esperemos que el Bernabéu nos apoye para poder empezar la temporada con buen pie", deseó.

Respecto a la derrota en la Supercopa, elogió la categoría del

Sevilla "que sigue con el mismo bloque que hace dos o tres años y hace refuerzos que se acoplan bien al grupo". "Nosotros tenemos un entrenador nuevo y nos está costando adaptarnos a lo que nos pide, pero vendrán el buen juego y las victorias, que es lo más importante", deseó.

Además, opina que la hipotética condición de favorito del FC Barcelona "se verá al final de temporada": "Ahora todo lo que se hable pueden ser tonterías, se demostrará durante la Liga si son superiores a nosotros o no".

Finalmente, sobre la selección, asegura que sería un sueño regresar y poder ir a a la Eurocopa. "Sólo he ido una vez a la selección, pero este año si juego partidos y meto goles, podría volver. Sé que va a estar muy complicado, pero a pesar de todo, lucho por eso", sentenció.