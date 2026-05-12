La Solitaire du Figaro Paprec llenará el puerto de Vigo de actividades abiertas al público del 21 al 24 de mayo

La flota de La Solitaire du Figaro Paprec, en el puerto de Vigo durante la edición de 2025 - YANKA SOTO

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Solitaire du Figaro Paprec, que hará escala en Vigo en su 57ª edición, contará con actividades abiertas al público en la dársena de Portocultura del puerto de Vigo del 21 al 24 de mayo, coincidiendo con la llegada de la regata oceánica, con medio centenar de equipos, a la ciudad pontevedresa.

Desde el jueves 21, cuando llegarán las primeras embarcaciones, el village de la regata ofrecerá talleres infantiles, actuaciones musicales, conciertos, experiencias inmersivas, showcookings, actividades divulgativas y zonas de ocio familiar.

La programación arrancará el jueves 21 por la mañana, con visitas escolares, diversos talleres participativos y juegos de madera gigantes. A las 13.00 horas será la apertura oficial del village a la que seguirá una actuación musical.

El viernes 22 continuará la actividad con nuevas visitas de asociaciones y colegios, búsqueda del tesoro, talleres de chapas marineras y estampación con tinta de pulpo. La recepción oficial de la flota será las 19.30 horas y culminará a las 20.45 horas con un concierto de la banda Black Stereo.

El sábado 23 se celebrarán la ceremonia oficial de entrega de premios, programada para las 11.00 horas, actuaciones musicales, experiencias con gafas de realidad virtual, talleres temáticos y un showcooking a cargo de Pablo Rodríguez, antes del concierto de Los Lunes al Sol, a las 20.30 horas, que cerrará la jornada.

La actividad continuará el domingo 24 de mayo con juegos y propuestas familiares durante todo el día antes de la salida de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec desde la ría de Vigo rumbo a Pornichet (Francia), prevista para las 16.00 horas.

Además, durante toda la estancia de la regata en la ciudad, el público podrá disfrutar de restauración, exposición de embarcaciones y visitas al Nautilus.

La 57ª Solitaire du Figaro Paprec comienza el domingo 17 en Perros-Guirec (Francia), desde donde la flota afrontará las 610 millas -1.130 kilómetros- de navegación de la primera etapa, que acabará en Vigo. Se espera que la flota entre por la boca norte de la ría de Vigo a lo largo del jueves 21.

La escala de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo, la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y el programa Xacobeo 2027.