La Solitaire du Figaro pone rumbo a Vigo con 30 horas de retraso por las condiciones meteorológicas

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 34 navegantes en solitario que están compitiendo en la regata La Solitaire du Figaro Paprec partieron este lunes desde la bahía de Morlaix (Francia) para cubrir 486 millas hasta la ría de Vigo, donde la flota llegará el 18 de septiembre en la única escala en España de esta prestigiosa competición.

Tras un retraso de 30 horas por las condiciones meteorológicas, los participantes de la 56 edición salieron al atardecer desde aguas de la localidad francesa rumbo a Vigo, final de la segunda etapa y que acogerá a la regata del 18 al 21 de septiembre, esta última fecha de la gran salida final.

A las 19:00 horas, el comité de regatas dio el bocinazo de salida y puso en marcha el cronómetro de una etapa de 486 millas náuticas, que llevará a la flota por el canal del Four, la costa bretona y la entrada al golfo de Vizcaya antes de poner rumbo directo a Finisterre y, posteriormente, a las Rías Baixas.

Tras la última actualización de los partes, todo apunta a un inicio de etapa con condiciones duras, con hasta 4 metros de ola en el mar de Iroise y vientos de componente oeste que obligarán a los regatistas a navegar al límite en las primeras doce horas.

Luego, el golfo de Vizcaya marcará un cambio de escenario, más abierto y favorable para la velocidad, aunque no exento de dificultades estratégicas. Todo apunta a que habrá grandes diferencias en la llegada a Vigo, lo que podría resultar decisivo de cara a la clasificación general.

El 18 de septiembre está prevista la llegada de los 34 Figaro 3 a la ría de Vigo, donde permanecerán hasta el 21 de septiembre. Durante esos cuatro días, el muelle de Portocultura y los Jardines del Cable se convertirán en un espacio abierto a la ciudadanía, con propuestas deportivas, culturales y gastronómicas en el marco de la campaña 'Galicia sabe a mar' de la Xunta de Galicia.

El domingo 21 de septiembre, la ría será escenario de la gran salida final rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue. Desde el interior de la ría, con el puente de Rande como testigo y las islas Cíes marcando la puerta de salida al Atlántico, la flota despedirá a la ciudad olívica.