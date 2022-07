Sonia Molina-Prados: "Somos quintas del mundo, es una locura"

El cuarteto español, confiado en que puede "hacerlo mejor" en el Europeo de este verano en Múnich

La atleta Sonia Molina-Prados, integrante del 4x100 femenino español-formado además por Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez-, reconoció este domingo que es "una locura" el quinto puesto logrado en el Mundial de atletismo al aire libre de Eugene, en Oregón (Estados Unidos, un resultado que el equipo confía en mejorar en el Europeo que se celebrará en Múnich este verano.

"Me he notado muy bien desde el calentamiento, en la curva me he sentido mejor que ayer. Somos quintas del mundo, es una locura", señaló Molina-Prados tras lograr el quinto puesto en la final del 4x100 femenino.

A pesar del resultado histórico, en la primera final que disputaba el equipo y con un nuevo récord de España (42.58), Molina-Prados insistió en que las sensaciones no fueron "del todo buenas". "Queríamos hacer un buen papel. Por lo menos hemos estado luchando y estamos contentas por ello", añadió.

Mismo parecer que Bestué, que apuntó que pueden "hacerlo mejor". "Nos ha servido de preparación de cara al europeo, es donde tendremos más bazas. Todavía estamos asimilando todo esto, estamos muy contentas y lo hemos demostrado", aseguró insaciable la atleta.

"Me quedo con que podemos mejorar, estamos con muchas ganas de mejorarlo", recalcó Sevilla, que explicó que el Mundial le ha dado "mucha confianza". "Ojalá poder seguir creciendo", deseó en el terreno personal.

Finalmente, la capitana, Maribel Pérez, admitió que el cuarteto está "mentalmente un poco agotado", aunque irán "a por todas en el Europeo". "Salimos muy reforzadas, el resultado ha sido increíble, es fruto del trabajo de todo el año", sentenció.