La Supercopa Iberdrola de Rugby se jugará el 20 de septiembre en el Estadio Nacional de la Complutense

Archivo - Imagen de la final de la Copa de la Reina disputada entre Colina Clinic El Salvador y CR Sant Cugat. - WWW.WALTERD.ES - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido por el título de la Supercopa Iberdrola de rugby femenino, que disputarán el Colina Clinic El Salvador y el CR Sant Cugat, se jugará el sábado 20 de septiembre a las 15.30 horas en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid, según informó este jueves la Federación Española de Rugby.

La entrada al partido será libre y gratuita y los espectadores podrán disfrutar de un partido entre dos de los mejores equipos la temporada pasada. El vallisoletano Colina Clinic El Salvador es campeón de la Copa de la Reina y de la Liga Iberdrola y llega como gran dominador del rugby XV nacional, mientras que el equipo catalán es el subcampeón de la Copa de la Reina y campeón de las GPS Campeonato de España de rugby 7s.

La temporada pasada ya se enfrentaron en varias ocasiones, con victorias para los dos equipos. El conjunto pucelano se impuso en la final de la Copa de la Reina por 57-5, pero el catalán se llevó el partido de la fase regular de la Liga Iberdrola por un ajustado 24-21.