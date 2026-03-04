The Boxer Day celebrará el 8M con una velada íntegramente femenina en el Teatro Las Vegas de Madrid

Cartel del evento. - THE BOXER DAY 22

The Boxer Club celebrará este próximo domingo 8 de marzo a las 17.00 horas en el Teatro Las Vegas, en Madrid, una edición muy especial de The Boxer Day 22, 'The Dawn of a New Generation', configurada como una velada con participación íntegramente femenina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El evento, que ya se ha consolidado como una de las plataformas de referencia para el desarrollo del boxeo emergente, y que contará con un lleno total como en anteriores ediciones, refuerza en esta ocasión su compromiso con la visibilidad, profesionalización y proyección del boxeo femenino, tanto en el ámbito amateur como profesional.

La organización informó que la velada estará encabezada por dos combates profesionales pactados a cinco asaltos de dos minutos, marcando el esperado salto al profesionalismo de dos deportistas con sólida base amateur. Jennifer Fernández (57,5 kg) debutará en el peso pluma, enfrentándose a la venezolana Débora Rengifo; mientras que Clara Cortés (49 kg) hará su estreno profesional en el peso mínimo, midiéndose a la también venezolana Yeraldin Liendo.

"Ambos combates representan el inicio de una nueva etapa competitiva para dos boxeadoras llamadas a consolidarse en el panorama nacional, dentro de divisiones estratégicas por dinamismo y proyección internacional", señaló la nota de prensa.

El programa se completa con seis combates amateur (3x3), todos protagonizados por boxeadoras de distintos clubes nacionales y con amplia representación del Team The Boxer Club, reafirmando el carácter estructural del evento como plataforma de crecimiento deportivo.

"La decisión de estructurar una velada íntegramente femenina el 8 de marzo no es casual. The Boxer Club reafirma así su posicionamiento como promotora comprometida con la igualdad de oportunidades en el deporte de contacto, generando escenarios reales de competición, visibilidad mediática y profesionalización", concluyó el comunicado de la organización.