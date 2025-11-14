Therabody supera los 6,5 millones de Theragun vendidos en todo el mundo. - THERABODY

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de dispositivos de bienestar Therabody ha vendido más de 6,5 millones de su pistola de masaje percutivo Theragun, que permite la recuperación y rehabilitación del deportista.

Desde su lanzamiento en 2016, Therabody revolucionó el concepto de recuperación al llevar la innovación científica más allá de las clínicas y ponerla al alcance tanto de deportistas de élite como del público general.

Actualmente, sus dispositivos se utilizan en más de 60 países y forman parte de la rutina de equipos deportivos profesionales, gimnasios, fisioterapeutas y usuarios que buscan mejorar su bienestar físico y mental.

"Nuestro éxito es el resultado de una combinación excepcional de innovación, ejecución y talento humano. Hemos construido una categoría y un equipo que no deja de evolucionar: buscamos siempre ofrecer mejores productos, mejores resultados y una mejor experiencia para nuestros clientes", explicó Monty Sharma, CEO de Therabody.

El ecosistema de Therabody va mucho más allá del icónico Theragun. Hoy la marca integra compresión, vibración, calor y terapia de luz roja, tecnologías diseñadas para optimizar el rendimiento, la recuperación muscular y el bienestar integral.

Entre sus productos más reconocidos se encuentran RecoveryAir, PowerDot, TheraFace y TheraCup, además de sus espacios de bienestar físico Reset by Therabody, que ya han conquistado a atletas y celebridades de todo el mundo.

Reconocida como una de las mejores innovaciones de 2025 según la revista 'Time', Therabody lider el futuro del bienestar, combinando ciencia, diseño y tecnología para transformar la manera en que el mundo se recupera.