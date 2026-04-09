Tolón recibe este viernes a una delegación de la RFEA conmemorar los éxitos en el Mundial de pista cubierta de Torun

Milagros Tolon, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en el recibimiento de los deportistas que participaron en Milán-Cortina 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibe este viernes en la sede del Ministerio a una delegación de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para conmemorar los éxitos del equipo nacional en el reciente Campeonato del Mundo de pista cubierta, que se celebró del 20 al 22 de marzo en Torun (Polonia).

En el acto, que tendra lugar este viernes desde las 11.30 horas en el Salón Goya del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, intervendrán la directora ejecutiva de la RFEA, Carlota Castrejana; la atleta Paula Sevilla, capitana del equipo y medallista en Torun -plata en 4x400 mixtos y bronce en 4x400 femenino-; y la ministra Milagros Tolón.

Además, estarán presentes las también medallistas Carmen Avilés, Daniela Fra, Rocio Arroyo -en 4x400- y Blanca Hervás -en 4x400 mixtos y 4x400-. La delegación española consiguió en la pasada cita mundialista cinco metales -un oro, una plata y tres bronces- y firmó la segunda mejor actuación de su historia.