Toni Bou: "Los retos siempre están para superarlos, el objetivo en 2021 será llegar a los 30 Mundiales"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda), ganador de 28 Mundiales de trial, ha reconocido, el día de su 34º cumpleaños, que jamás habría podido "imaginar" todo lo que ha conseguido en su vida, aunque "los retos y las metas siempre están para superarlos", por lo que el año que viene su "objetivo" será alcanzar la cifra de 30 Campeonatos del Mundo ganados.

"Los retos y las metas siempre están para superarlos. En mi caso, nunca me había imaginado llegar hasta aquí. Son muchísimos títulos, siempre digo que mi sueño era ser campeón del mundo y a partir de ahí todo ha ido llegando, así que ¿por qué no? Seguro que alguien lo supera", señaló en una entrevista facilitada por su equipo.

Todo en un camino "lleno de éxitos" y en el que ha "disfrutado mucho". "No habríamos podido imaginar nunca en la vida todo lo que hemos conseguido. Lo que toca es disfrutar todo eso y ahora también disfrutar de este aniversario", indicó, antes de confesar cuáles han sido sus mejores carreras.

"Me quedaría con la carrera del año pasado en Japón, que logré hacer a 0. Una carrera en la casa de Honda en el año 2019; fue una carrera muy buena y positiva para nosotros, porque estábamos empezando el campeonato y cogiendo aún el ritmo. Allí me encontré muy bien y fue una temporada muy buena donde conseguimos todas las victorias. En indoor me quedaría con la de Barcelona seguro, quizá en 2006, que fue la primera vez que pude competir en el Palau Sant Jordi y conseguir la victoria delante de toda nuestra gente. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera", apuntó.

En cuanto al título mundial más especial, Bou lo tiene claro. "Casi seguro que sería el primero, ¿no? Pero al no poderlo conseguir compitiendo, ya que se canceló una carrera, quizá me quedaría con el del año pasado, donde fue la primera vez que gané todas las carreras del Mundial Outdoor y tuve un pilotaje muy bueno, muy superior, me sentí muy cómodo, no tuve lesiones... Fue un año perfecto", declaró.

"Soy muy realista y siempre salgo a las carreras pensando que hay que empezar de 0 y que es muy fácil poder perder. Cuando pierdo -la verdad es que no estoy muy acostumbrado a eso-, soy un piloto muy competitivo y me fijo mucho en los errores y en el por qué he cometido más errores que otros días, intento analizarlo. Perder siempre va bien para un deportista y ayuda a mejorar", continuó.

En 2021 podría alcanzar la increíble cifra de 30 Mundiales ganados. "La podemos conseguir el año que viene. Es una cifra que siempre he ido esquivando porque hace años que me preguntan y lo veía muy lejos, pero sí que después de este año, con lo competitivo que soy, sé que si el año que viene pese a la COVID-19 se pueden disputar los dos campeonatos, será nuestro objetivo y vamos a intentar luchar para conseguir ese número", subrayó.

Por otra parte, Bou reconoció que el parón por la pandemia de coronavirus "fue difícil". "Competir sin público te recuerda en todo momento lo que está pasando y que es un año realmente atípico. Y esta situación hace que cualquier error te puede dejar fuera. En un mes y una semana hemos hecho 8 carreras y no te podías lesionar, no podías romper nada de la moto o tener una avería mecánica. Cualquier pequeño fallo te dejaba fuera de la lucha por el título, así que te mantenía en tensión", explicó.

Por último, reconoció que estará complicado celebrar su aniversario como le gustaría por culpa de la pandemia. "La verdad es que ahora es complicado celebrar cosas, pero me gustaría hacer algo con los amigos, casi seguro un día en moto con ellos y disfrutar aquí en esta área de off-road e intentar pasar un día genial, con el distanciamiento que toca pero disfrutar del día", concluyó.