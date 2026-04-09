Topuria y el combate en la Casa Blanca: "Para mí es como que voy a competir en el jardín de mi casa"

Archivo - El actual campeón mundial de Peso Ligero de UFC, Ilia Topuria, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria confesó que pelear en la Casa Blanca, en el evento UFC Freedom 250 el próximo 14 de junio, cuando defienda ante el estadounidense Justin Gaethje "es como competir en el jardín" de su "casa".

"No es un recuerdo muy bonito (la patada de Jai Herbert en Londres en 2022). Fue un momento duro de mi vida recibir esa patada y acabar en el suelo, pero después remontamos, había que remontar", recordó en una entrevista a RNE recogida por Europa Press sobre el combate en el O2 Arena de Londres que cambió su carrera.

Para Topuria, "ahí empezó todo". "Venía de Los Ángeles, se me había cancelado el combate, fue un momento duro para mí. Después viajé a Las Vegas donde me dijeron que ya no me no me iban a dejar competir en peso pluma, me mandaron a la categoría siguiente. En tres semanas y media tuve que pelear contra un inglés en Inglaterra en una categoría nueva", rememoró.

"En el primer asalto recibí una patada de la que me costó recuperarme, pero en el segundo asalto ya obtuvimos la victoria de una manera brillante y yo creo que ha marcado un antes y un después en mi carrera deportiva, porque recuerdo que después de ese combate ya las cosas empezaron a sonar de una manera diferente", agregó.

El hispano-georgiano defendió que pedir ayuda demuestra valentía, "porque muchas veces" hay que enfrentar "problemas para los que no se tienen respuestas". "Pero a las personas que tenemos al lado, tal vez con más experiencia, más conocimiento, te pueden encender una bombilla dentro de ti que te puede transmitir esa paz y esa tranquilidad que buscas y ves las cosas desde una claridad diferente", relató.

"Hablar es muy importante, siempre hay que tener la valentía de compartir tus problemas con los seres más cercanos y a mí me ha funcionado de esa manera, siempre que he atravesado un problema y lo he compartido, siempre he visto la luz al final del túnel y le he dado un enfoque diferente. En cambio, si me lo hubiera guardado para mí, hubiera sufrido muchísimo más y tal vez no hubiera solucionado el problema nunca", reflexionó.

Sobre su rival en la Casa Blanca, el estadounidense Gaethje, ironizó sobre sus opciones. "Huecos le voy a dejar a él. Él sí que va a acabar con un par de huecos. Pero tiene uno muy grande y lo tiene en la cabeza...", criticó.

"Cuando me haces entrar en la faceta del peleador, del competidor, sale una parte de mí... A ver, lo veo como competidor, lo veo como un peleador, es un tipo que ha estado en combates muy duros, cuenta con muchísima experiencia, pero a nivel técnico, analizándolo desde mi perspectiva, sí que lo veo con muchísimos huecos. Y veo que tiene un estilo perfecto como para hacer con él lo que quiera", analizó.

Y Topuria ya cuenta con el 18-0 en su récord. "Por supuesto que sí, si no ni siquiera me presentaría. Si supiera que tengo los mismos huecos que él, ni voy", defendió sobre un combate que se disputará en la Casa Blanca. "No sé ni qué pensar, ni cómo va a ser, pero va a ser increíble", comentó.

"Sinceramente, no me gusta generarme como presiones externas por el sitio en el que voy a competir, por las personalidades que van a asistir, porque cuando te generas todas esas expectativas te genera una presión diferente y no quiero vivir eso. Para mí es como que voy a competir en el jardín de mi casa", dijo.

Y para ser el mejor de la historia, Topuria cree que le falta "seguir ganando" y "seguir enfocado". "El tiempo ya dirá quién soy y quién seré para el resto", afirmó. "A estas alturas de mi vida ahora lo disfruto muchísimo, porque tanto los tiempos buenos como los malos pasan y yo intento aprovechar cada segundo que viene como un regalo. Así que van a ser meses muy bonitos los que nos esperan por delante", señaló sobre las preparaciones.

Finalmente, valoró la situación del Real Madrid. "Lo veo muy bien, siempre está la polémica de que están mal, de que están acabados, que esto y lo otro, pero son cuentos. El equipo es grandioso y no tengo ninguna duda de que vamos a salir victoriosos", concluyó.