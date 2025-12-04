Topuria imparte una charla en el Instituto público Villa de Vallecas sobre la lucha contra el acoso escolar

El luchador de artes marciales mixtas hispanogeorgiano Ilia Topuria en el Instituto Villa de Vallecas. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria continúa impartiendo charlas contra los efectos perversos de las drogas y el acoso escolar en los centros educativos madrileños, actividad incluida en el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, según un comunicado.

El campeón mundial de la UFC visitó esta semana el Instituto público Villa de Vallecas de la capital, donde contó a los escolares su trayectoria hasta llegar a lo más alto en su disciplina, respondiendo a las preguntas que le plantearon los estudiantes.

Se trata de la segunda charla que protagoniza Topuria en centros educativos madrileños, después de la que compartió con la presidenta Díaz Ayuso el pasado mes de octubre en el IES Antonio Fraguas Forges. En ella trasladó un mensaje sobre los peligros de las drogas y la importancia de rechazar cualquier primer contacto con ellas.

"Tienes que saber decir que no, no tienes que complacer a nadie y pensar en lo que es bueno para ti", enfatizó el luchador, que también habló de su experiencia personal, de cómo sufrió de pequeño bullying y cómo se apoyó en su familia y compañeros para afrontarlo. "Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles; comparte tus miedos con tus amigos, con tus profesores, con tu familia. Ellos te van a ayudar", aconsejó a los jóvenes presentes.