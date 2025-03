Topuria: "No veo muy factible pelear en España"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y ahora en el accionariado de la liga de artes marciales mixtas en España WOW FC, reconoció que no ve "muy factible" pelear en España por "el tema de horarios", ya que tendría que ser a las "4 ó 5 de la mañana en España", al mismo tiempo que indicó que no sabe "cuándo va a pasar" su próxima pelea, aunque está "preparado".

"No es que no quiera que suceda, es por el acuerdo que tiene la UFC con ESPN, es por el tema de los horarios, porque si traen un evento numerado en España tendría que ser a las 4 ó 5 de la mañana para que fuera el 'prime time' de la televisión de Estados Unidos. Por lo que no lo veo muy factible, tener a todo el mundo en pie a las 4 o 5 de la mañana, incluso como deportista no me veo compitiendo a esa hora", valoró el luchador tras la presentación del WOW 17, que se emitirá este sábado en Movistar+.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Movistar Esports Center en Matadero Madrid, Topuria admitió que no tiene "ni idea" sobre la pelea con el ruso Islam Makhachev, su próximo objetivo. "Me gustaría decir lo contrario, pero es que también tengo esa duda, no sé cuándo va a pasar. Lo único que sé es que yo me estoy preparando, estoy preparado para cualquier oportunidad que aparezca, lo que Dana (White, presidente de UFC) y todo el equipo de UFC decida, ahí estaré yo para cumplir con mi papel", defendió.

"Yo me estoy preparando para Islam, todos mis entrenamientos realmente están enfocados para Islam o para Charles Oliveira, porque no veo ningún otro contrincante. Pero ninguno de los dos parece atreverse, dicen que 'un campeón pelea con el que le digan', y después 'no quiero pelear con él porque es pequeño'. Después, cambio de categoría, no soy pequeño, luego que no he ganado lo suficiente... Son síntomas de miedo, pero es normal, yo también lo tendría", dijo sobre sus posibles rivales.

Sobre su nuevo apodo, 'La Leyenda', Topuria recordó que con la elección de 'El Matador' "la gente" se le tiró "encima" y "ahora pasa lo mismo". "Mucha gente necesita ver para creer, yo me lo creo y después lo veo, yo me proclamo como 'La Leyenda' y es cuestión de tiempo que todo el mundo esté en la misma página", expresó.

"Hay que ser fuerte, la vida te pondrá entre situaciones que te debilitarán y ahí es donde tendrás que pulir tus habilidades para ser fuerte. Yo personalmente me he enfrentado a situaciones muy difíciles en mi vida, pero ahí es cuando más me digo 'Ilia, ahora es cuando nunca, nunca jamás, vas a pensar en rendirte y siempre tienes que recordar que las cosas siempre suelen lucir oscuras justo antes de amanecer'. Así que después de una larga noche, viene un día muy bonito y eso es lo que uno tiene que recordar", aconsejó sobre las situaciones más complicadas.

El hispanogeorgiano es imagen y accionista de WOW FC, un evento llamado a "paralizar España". "Va a tener un impacto inmenso, nuestro objetivo es que todo el mundo esté pendiente de nuestros eventos, además de ayudar a impulsar a todos los luchadores que tenemos, que se están superando todos los días de su vida", destacó.

"Cualquier atleta que se quiera llamar el mejor luchador de España tiene que ser campeón de WOW y no es porque solamente lo diga yo, lo respalda la Federación Española, la UFC y lo respaldo yo, así que si te quieres llamar el mejor luchador de España tienes que tener en casa en tu vitrina el cinturón de WOW", afirmó, antes de revelar que Dana White, presidente de UFC, "cien por cien" estará en el futuro en un evento de la liga.