Toyota desvela sus planes de competición para 2026 en 'Rally-Raid', el WRC2 y la GR Cup Spain

Sergio García (Patrocinios Repsol), Teo Martín (CEO Motor&Sport Institute), Daniel Losada (Campeón GR Cup 2025), Manuel Aviñó (Presidente RFEDA), Francisco Berrocal (CEO de Toyota España), Alejandro Cachón y Borja Rozada (TGR), Isidre Esteve y Villalobos. - JOSÉ FERNÁNDEZ-PACHECO FERNÁN / TOYOTA

ALCOBENDAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca Toyota desveló este martes sus planes de competición, en la que juntan "razón y pasión", para el año 2026, apoyando al ilerdense Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos en 'Rally-Raid', al asturiano Alejandro Cachón y su copiloto Borja Rozada en el World Rally Championship 2 (WRC2); y a Daniel Losada como vigente ganador de la GR Cup.

"No salió el Dakar que habíamos planeado, no siempre sale bien. Lo más importante es que tenemos un equipo maravilloso, que el nuevo coche es genial, nos divertimos un montón. Al final, un error mío en las dunas... No pude subir una duna grande, probé por otro lado y salimos volando, solo había un agujero y acertamos 100%, y directos a casa", analizó Esteve durante el evento celebrado en la sede de Toyota en Alcobendas.

El español abandonó en la sexta etapa tras un impacto al saltar una duna "de 90 a 0". "Estoy mejor, me rompí dos vértebras, el esternón, me sigo recuperando. Me asusté un poco, a Txema le dolía mucho la espalda", recordó el ilerdense, que destacó que su nuevo DKR GR Hilux, con un motor V6 biturbo, es "maravilloso". Se debe parecer muchísimo a un WRC, tiene mucha tracción, es un coche ganador. Nos sentimos afortunados por disfrutar de un coche así. Cuento los días para volver a subirme al coche.

Además, resaltaron la colaboración con Repsol. "Hace ya 5 años que trabajamos con los combustibles renovables, el objetivo es llegar al 100% en las siguientes ediciones. Nos sentimos parte de un cambio importante para descarbonizar la alta competición, las prestaciones no bajan. Es un orgullo", dijo Esteve, que no estará en el Rally de Portugal para seguir recuperándose.

Por su parte, el piloto de rallies Alejandro Cachón confesó sentirse con "mucha ilusión" y "muchas ganas de este 2026". "Ya tenemos la experiencia del año pasado, ya conocemos muchos de los rallies del calendario, y este año no queda otra que ir a por el título", defendió el asturiano, que en su primer año en WRC2 logró su primera victoria en el Rally de Japón.

Este 2026, Cachón confirmó su presencia en los Rallies de Croacia y Canarias, aunque ya estrenó temporada en Suecia. "La nieve ha sido una experiencia superdivertida, de mucho aprendizaje. Superficie totalmente diferente a lo que estamos habituados, pero cogiendo experiencia", señaló.

"Tengo en la mente esa imagen de Carlos Sainz con el Toyota Repsol, ojalá repetirlo", deseó Cachón recordando los dos títulos del madrileño en 1990 y 1992 con Toyota y Repsol. "Repsol es muy importante en nuestro proyecto. En tema de lubricantes estamos trabajando muchísimo y todo funciona a la perfección", comentó.

Finalmente, Toyota avanzó que la GR Cup 2026 se desarrollará íntegramente en España, en la que será su tercera edición. Tendrá 18-20 participantes y pasará por el Circuito de Madrid Jarama - RACE, este fin de semana; Cheste (10-12 abril); Motorland Aragón (19-21 junio); Madring (14-16 agosto); Jerez (25-27 septiembre); y Navarra (9-11 octubre). Así, será la categoría que pruebe el nuevo trazado madrileño antes del GP de España de Fórmula 1 del próximo mes de septiembre.

"Hemos querido hacer una Copa muy económica. El GR86 era el mejor coche que podíamos elegir, es el coche ideal para que los chicos que vienen del karting puedan subir. Cada año hemos ido mejorando, y este año tenemos el coche a tope, es fantástico", dijo Teo Martín, responsable de la competición.

Finalmente, Félix Iglesias, responsable de Gazoo Racing, defendió que en Toyota pretenden "juntar la razón y la pasión" con la competición. "Gracias a la competición tenemos mejores coches, nos hace crecer en volumen y rentabilidad", explicó.