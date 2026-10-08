La tres veces campeona España se mete en la cuarta Eurocopa de fútbol sala

Selección española femenina de fútbol sala - RFEF

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala certificó este jueves su presencia en la Eurocopa 2027 después del triunfo (2-1) ante Italia en la clasificación de Lasko (Eslovenia).

Después de superar a Francia (5-2) dentro del Grupo 3, las de Clàudia Pons vencieron a las italianas con goles de Irene Córdoba y Vane Sotelo. Al término del otro encuentro de la jornada, España selló su presencia en el cuarto Campeonato de Europa, campeona de las tres ediciones disputadas (2019, 2022 y 2023). La de 2027 se jugará del 14 al 21 de marzo en Osijek (Croacia).