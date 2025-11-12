Tua Tagovailoa (Dolphins): "Visitar distintas culturas es magnífico, Madrid es preciosa"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'quaterback' de los Miami Dolphins Tua Tagovailoa apuntó este miércoles que "visitar distintas culturas es magnífico" y calificó de "preciosa" a la ciudad de Madrid es, al mismo tiempo que confesó que le "encanta" el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde realizan sus entrenamientos para el partido de la NFL de este domingo ante los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu.

"Será mi tercer partido internacional, visitar distintas culturas es magnífico, por la gente, el idioma. Ayer pude visitar la ciudad y me encantó, vi la catedral, algunos puntos turísticos, creo que hice 20.000 pasos solo deambulando por la ciudad. Es preciosa, no hace mucho calor", dijo el jugador sobre la ciudad en una rueda de prensa desde el recinto rojiblanco, con unas instalaciones que le "encantan". "Son preciosas, tenemos el campo, hay vestuarios, no nos podemos quejar", agregó.

Tagovailoa, de 27 años, analizó el momento actual de los Dolphins, y destacó que "la confianza está, pero a veces falta la convicción de que las cosas pueden cambiar". "Y este año no ha sido todo lo bueno que me gustaría, pero lo importante es que las victorias que estamos teniendo no las dejemos de lado. La convicción es lo que nos va a hacer avanzar juntos", defendió analizando también su rendimiento individual.

El "gran reto" del 'quaterback' esta temporada "ha sido fuera del campo", después de que sacara a la luz conversaciones del interior del vestuario. "Me ha generado remordimientos, pero quiero que las relaciones personales estén por encima de lo que pasa en el campo. Esto es lo que más he aprendido, me ha hecho crecer", confesó.

EL 'JET LAG', EL GRAN ENEMIGO

El "principal" problema para Tagovailoa "es el cambio horario", con seis horas de diferencia respecto a Miami. "Ayer la sensación era que habíamos hecho dos entrenamientos. Algunos solo han dormido 5 horas, o han echado siestas, todo para luchar contra el 'jet lag'", reveló.

Una obstáculo que confirmó también Alec Ingold. "Hay que superar el 'jet lag', pero la ciudad y la organización nos está facilitando todo para estar listos para el domingo", agradeció, después de calificar de "magníficas" las instalaciones del Atlético de Madrid, "Son unos estupendos anfitriones", elogió.

Por su parte, el 'linebacker' Bradley Chubb repite ahora en Madrid, donde ya estuvo "hace un año y medio". "He llevado a algunos chicos de compras, nos dimos un chapuzón de ciudad", narró. "Me he asegurado de dormir mis 8 horas de sueño, con eso tengo suficiente", comentó sobre la diferencia horaria.

Finalmente, el jugador Zach Sieler celebró que la adaptación al 'jet lag' se haya dado "mejor de lo que esperaba". "Hace buen tiempo, nos ha gustado el estadio, hasta ahora está siendo todo magnífico. Intentamos mantener la rutina lo máximo posible", concluyó.