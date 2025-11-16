Tua Tagovailoa: "Ha sido una grandísima oportunidad poder jugar en Madrid"

Tua Tagovailoa durante el partido entre los Dolphins y los Commanders - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' de los Miami Dolphins Tua Tagovailoa celebró la victoria "colectiva" lograda este domingo ante los Washington Commanders y recalcó que haber jugado en Madrid ha sido "una grandísima oportunidad" y que el Santiago Bernabéu "es un muy buen estadio" para partidos de la NFL.

"Es una grandísima oportunidad para nosotros el poder jugar aquí. Ha sido espectacular y quiero dar las gracias a los fans que han venido y a los que hemos tenido aquí de Madrid", señaló Tagovailoa tras el encuentro en rueda de prensa.

Los Dolphins ya habían jugado en 2023 en Francfort (Alemania) y para el mariscal de campo "la sensación" en Madrid "ha sido igual de eléctrica". "Estoy agradecido y bendecido de haber jugado aquí, de haber probado al comida, de haber camino por la ciudad y descubrir los monumentos", subrayó.

A Tagovailoa le gustaría "mucho" jugar en su Hawai natal y en caso de elegir un destino eligió "Jerusalén". También admitió que le encantaría jugar en Barcelona y que conoce, "no personalmente", a Leo Messi, y elogió al Santiago Bernabéu. "Creo que es un muy buen estadio, muchos de los chicos lo han comparado con el Jerry Jones, pero no he jugado allí y no sé. Me recuerda al de los Chargers y al de los Rams", apuntó.

En cuanto al partido, el 'quarterback' de los Dolphins remarcó que había sido "una victoria colectiva del ataque, la defensa y los equipos especiales". "Vamos a disfrutar de esta victoria y ver cómo continuar con este impulso", señaló de cara a una semana que viene en la que descansarán.