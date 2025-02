Unai López logra dos oros en el Festival Olímpico de la Juventud Europea

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Unai López ha conquistado este sábado la medalla de oro en la prueba de Big Air del Festival Olímpico de la Juventud Europea (EYOF), que se está celebrando en Bakuriani (Georgia), por lo que suma su segunda presea dorada y la tercera de la delegación española en la cita.

El andaluz de FADI-NEVADA ya logró el miércoles el oro en Slopestyle, y este sábado ha vuelto a hacer historia. Desde las clasificatorias, se perfiló como favorito, logrando la mejor puntuación. En la final, ejecutó un switch backside 1260º en su primera ronda con una puntuación de 79,25.

Sin embargo, fue en la segunda donde deslumbró con un backside doble 1440º, un truco de altísima dificultad que ejecutó a la perfección, logrando una espectacular nota de 92 puntos. Con un acumulado de 171,25 puntos. Con el oro asegurado, bajó por última vez con un doble frontflip de celebración.

"Estoy muy contento con la actuación de hoy. La verdad es que desde el principio he estado haciendo los trucos a la perfección y lo he podido planchar todos. En la primera ronda hemos decidido asegurar con un truco que ya teníamos consolidado. Y para la segunda, quería probar un nuevo truco que lo he estado trabajando durante la temporada. Conseguir estos dos oros me motiva para seguir creciendo y dar aún más de mí", indicó López.

De esta manera, España suma su tercera medalla en tierras georgianas, tras el otro oro del andaluz en Slopestyle y la plata de Luken Garitano en Gigante.

El entrenador de Unai López, Juan Ricot, analizó la competición. "Ayer clasificamos primeros haciendo un truco para asegurar ya que no suele fallarlo. Muchos deportistas intentaron ir más de sus posibilidades y la mayoría de ellos fallaron. En la ronda de finales Unai lo ha planchado igual incluso mejor. Ambas rotaciones la han sido limpias, lo que nos ha distanciado del resto de deportistas. Estamos pletóricos tras conseguir este segundo oro. Tenemos un deportista con 16 años, con una larga trayectoria deportiva y que nos puede traer muchos logros y alegrías", manifestó.