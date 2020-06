Under Armour lanza una mascarilla deportiva reutilizable, transpirable y resistente al agua

Under Armour lanza una mascarilla deportiva reutilizable, transpirable y resistente al agua

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de diseño y material deportivo Under Armour ha presentado la UA Sportsmask, una mascarilla deportiva reutilizable, transpirable y resistente al agua para equipar a los deportistas en su vuelta a los entrenamientos tras el parón provocado por la pandemia de la COVID-19.

Ante el debate sobre la conveniencia de llevar mascarilla o no cuando los deportistas se entrenan en espacios interiores o exteriores, Under Armour ha diseñado una mascarilla de rendimiento reutilizable y resistente al agua, diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad.

La mascarilla actúa reduciendo la dispersión de las gotículas respiratorias generadas por el usuario, cuenta con un puente nasal moldeable para fijarla y mitiga el flujo de aire hacia los ojos, ayudando a impedir que se empañen los cristales de las gafas. Puede además lavarse y secarse, lo que la hace más ecológica que muchas opciones desechables de un solo uso.

La UA Sportsmask presenta tres capas para favorecer el rendimiento de los deportistas, una de material espaciador, con estructura de bolsas de aire, lo que lo mantiene alejado de boca y nariz para un mejor flujo de aire; otra de espuma de celda abierta, que deja circular el aire pero dificulta el paso de la humedad y el sudor; y la ISO-Chill, que proporciona una sensación de frescor en la piel, es extensible y está tratada con una tecnología antimicrobiana que inhibe el crecimiento de bacterias.

Esta tecnología 'PROTX2' ha demostrado en pruebas de laboratorio que destruye la COVID-19, y está siendo estudiada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos para confirmar la eficacia de la sustancia una vez aplicada a la UA Sportsmask. Under Armour tiene también en trámite la patente del diseño y la construcción de la mascarilla.

Como parte del lanzamiento, Under Armour distribuirá la mascarilla entre estudiantes deportistas de las ciudades donde se encuentran ubicadas sus sedes a escala mundial. "Under Armour siempre quiere formar parte de la solución, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Hemos diseñado esta mascarilla específicamente para los deportistas y para todos los que queremos hacer ejercicio y entrenar, manteniendo al mismo tiempo nuestra propia seguridad y la de quienes nos rodean", dijo el Consejero Delegado de Under Armour, Patrik Frisk.

La UA Sportsmask, disponible a un precio de 30 euros en cuatro tallas desde S a XXL en la web de la multinacional estadounidense, se lanzará en nuevos colores en el verano y otoño en tiendas de todo el mundo.