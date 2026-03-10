Under Armour presenta su dúo Velociti para la temporada de maratones. - UNDER ARMOUR

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Under Armour refuerza su compromiso con los corredores de larga distancia presentando dos modelos clave de su línea Velociti: las Velociti Distance, para acumular kilómetros durante la preparación, y las Velociti Elite 3, para ofrecer el máximo rendimiento el día de la carrera, coincidienco con la llegada de la temporada de maratones y medias maratones.

Juntas, ambas zapatillas forman una combinación pensada para acompañar a los atletas a lo largo de todo el ciclo de entrenamiento, desde las tiradas largas que construyen resistencia hasta el momento decisivo de cruzar la línea de meta.

Velociti continúa evolucionando como un ecosistema de running enfocado en la velocidad y la eficiencia. Con modelos específicos para cada fase del entrenamiento, la gama permite a los corredores estructurar su preparación de forma más inteligente, alternando zapatillas según el tipo de sesión y los objetivos del ciclo.

Preparar una maratón significa acumular semanas de volumen y sesiones de resistencia. Las Velociti Distance están diseñadas para ofrecer la amortiguación, estabilidad y durabilidad necesarias para afrontar ese proceso con confianza.

El modelo incorpora espuma UA HOVR+ de longitud completa, una nueva generación de amortiguación más ligera y suave que ayuda a absorber el impacto y devolver energía en cada zancada. Esta mediasuela permite mantener una pisada eficiente incluso durante las tiradas más largas del plan de entrenamiento.

Su upper ligero y transpirable favorece la ventilación durante los entrenamientos más exigentes, mientras que su estructura proporciona el soporte necesario para mantener la estabilidad a lo largo de los kilómetros. El resultado es una zapatilla diseñada para acompañar a los corredores en los días de mayor kilometraje, cuando la consistencia y la protección marcan la diferencia.

VELOCITI ELITE 3: RENDIMIENTO DE ÉLITE

Cuando llega el momento de competir, cada detalle cuenta. Las Velociti Elite 3 están diseñadas para ofrecer el máximo retorno de energía y eficiencia en carreras de media y larga distancia.

El modelo incorpora una placa completa de fibra de carbono integrada en la mediasuela, que actúa como una palanca de propulsión para impulsar al corredor hacia delante con cada zancada. Esta estructura se combina con una espuma supercrítica de alto retorno de energía, diseñada para mantener la reactividad incluso en los últimos kilómetros de la carrera.

Su upper ultraligero con tejido Leno weave contribuye a reducir el peso del calzado y proporciona un ajuste firme y estable incluso a ritmos de competición.

Pensadas para el ritmo de competición, las Velociti Elite 3 proporcionan la combinación de ligereza, impulso y eficiencia que los corredores buscan cuando llega el momento de rendir al máximo.

CICLO COMPLETO DEL CORREDOR

Entrenar para una maratón exige equilibrar volumen, recuperación y velocidad. La combinación de Velociti Distance para el entrenamiento diario y Velociti Elite 3 para la competición permite a los corredores optimizar cada fase de su preparación.

Desde los kilómetros constantes que construyen resistencia hasta el impulso final en la línea de salida, la línea Velociti continúa evolucionando para ofrecer a los atletas herramientas específicas para cada momento del proceso.

Con este enfoque, Under Armour sigue reforzando su visión de un running guiado por el rendimiento, ayudando a corredores de todos los niveles a entrenar con mayor eficiencia y competir con mayor confianza.