Under Armour presenta su zapatilla 'lifestyle' Sola.

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva estadounidense Under Armour presenta UA Sola, una zapatilla 'lifestyle' unisex creada para el creativo, el deportista y para los que se niegan a ser encasillados, y que combina la herencia deportiva con un estilo urbano inteligente.

Más que una zapatilla, UA Sola pretende ser una extensión de uno mismo, pues refleja el estado de ánimo, el movimiento y la mentalidad. Mientras que una silueta elegante inspirada en el running se realza con detalles esculpidos, el icónico logotipo de latido de Under Armour se reinventa como una firma audaz y transforma la herencia del rendimiento en una herramienta de autoexpresión.

"UA Sola representa la forma en que nuestra comunidad se mueve con autenticidad, versatilidad y creatividad. Fue creada para empoderar a una nueva generación de personas que se muestran tal y como son en cada momento (no solo en el deporte, sino en la vida)", comentó Katie Lau, directora de Calzado II Sportswear en Under Armour.

Diseñada de adentro hacia afuera, UA Sola ofrece comodidad durante todo el día y un estilo urbano sofisticado. Con una malla abierta y ligera con superposiciones metálicas de alto brillo, la parte superior es ligera con revestimientos impresos en 3D, películas reflectantes y detalles de la marca.

La estructura del talón de TPU está inspirada en el running retro y dispone de almohadillas de cartílago para una mayor sujeción, la mediasuela de EVA acolchada logra una una pisada ligera y cómoda con un diseño futurista.

Influenciada por el atletismo de la Ivy League y el 'streetwear preppy', UA Sola está pensada para ser combinada, reinventada y reinterpretada cada día. Con raíces en el deporte y diseñada para el estilo de vida, UA Sola ya está disponible en la web de Under Armour, sus Brand Houses y a través de socios minoristas a nivel global.