Archivo - La Universidad Camilo José Cela rinde homenaje a sus alumnos deportistas olímpicos y de élite - UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Camilo José Cela ha celebrado un homenaje especial para sus alumnos deportistas de alto nivel que este año han participado en competiciones de la categoría de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, el Mundial Femenino de Fútbol Sala de Filipinas o en campeonatos de España y Madrid de atletismo, que ha servido "para destacar el esfuerzo y dedicación de los deportistas vinculados a los Colegios SEK y a la propia UCJC".

Entre estos estudiantes homenajeados se encontraban la patinadora sobre hielo Sofía Val, que participó en Milán-Cortina 2026 y se clasificó para la final de Danza sobre Hielo junto a Asaf Kazimov, las jugadoras Irene Córdoba, Alba Fernández y Ana Sevilla, medallistas de bronce en el primer e histórico Mundial Femenino de Fútbol Sala, Josef David Linthorst, campeón de Madrid de salto de altura; y María Retana, internacional con la selección española sub-20 en el relevo 4x100 mixto y plusmarquista madrileña sub-18 y sub-20 de 200 m.

Además, también se reconoció el trabajo y la proyección deportiva de Leire Canibe, Manuela Mezquita y Adriana Arias, tres jóvenes alumnas de primaria de los Colegios SEK que están comenzando sus carreras deportivas en el patinaje sobre hielo.

También se rindió homenaje a otros deportistas como Rafael Villar, jugador del Saski Baskonia y ganador de la Copa del Rey de baloncesto; Javier Lliso, esquiador olímpico; Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid que recientemente ha debutado con el primer equipo; y Héctor Santos, atleta de salto de longitud.

"No sé qué voy a hacer después del patinaje, pero ahora tengo la opción de ser psicóloga. Además, para un deportista los estudios son muy beneficiosos para nuestra salud mental porque nos ayuda a evadirnos del estrés de la competición", apuntó Sofía Val.

Por su parte, Nieves Segovia, presidenta de la Institución SEK, presidió el acto de homenaje que tuvo lugar en el Campus de Villafranca de la UCJC, y estuvo acompañada por Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, Iván Martínez, director general de SEK International Schools, y José Luis Lesma, director de deportes de la Institución SEK.

Durante el evento, Jaime Olmedo felicitó a los estudiantes y recordó que le da "al deporte el máximo valor, tanto desde el punto de vista académico como de salud", y describió a los homenajeados como "modelos aspiracionales" para sus compañeros de clase y "parte de la excelencia que distingue a la institución".

Por su parte, Iván Martínez afirmó que SEK "es uno de los pocos colegios que acompañan a los alumnos para que puedan compaginar deporte y educación, y no tengan que elegir entre una cosa o la otra". "Es un orgullo tener estudiantes como vosotros, y queremos también agradecer a las familias su confianza en nosotros para acompañar a sus hijos en su educación", añadió.

Nieves Segovia cerró el acto con unas palabras de reconocimiento a los estudiantes presentes, en las que les nombró como "el exponente" con el que quieren señalar "la importancia que la Institución Educativa SEK le da al deporte" y cómo simbolizan la máxima de que "el espíritu del deporte es esencial" para todo lo que hacen en su "día a día".