Valencia acogerá el 10 y 11 de noviembre el primer Congreso de Nutrición y Gastronomía Deportiva

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valencia acogerá los días 10 y 11 de noviembre en las instalaciones de Las Naves el primer Congreso de Nutrición y Gastronomía Deportiva, una cita organizada por 'MioBio' que se celebrará en formato híbrido para garantizar el acceso a todos los interesados, tanto de manera presencial como online.

Según informaron este miércoles desde la organización, durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un programa diseñado para potenciar el rendimiento deportivo y la recuperación a través de la alimentación, con ponencias teóricas y talleres prácticos de cocina impartidos por nutricionistas de primer nivel, chefs y expertos del sector.

El CEO de 'MioBio', Sergio Brisa; el propietario de 'Herbolarios Navarro', Pepe Navarro; el director de 'Turesport', Pedro Nebot; la medallista olímpica en baloncesto 3x3 Vega Gimeno; el exfutbolista Xavi Torres o el nutricionista de la selección suiza de fútbol, Pedro Estevan, son algunos de los nombres más destacados.

Asimismo, diversos cocineros y cocineras de relevancia como Carito Lourenço (Fierro, Doña Petrona, Maipi y La Oficina), María José Martínez (Lienzo), Félix Chaqués (Félix Chaqués Restaurant), Diego Laso (Momiji, Ámas), Emanuela Gornati (MioBio) o Pablo Ministro (Contrapunto) han contribuido con la creación de recetas saludables.

El certamen es completamente gratuito y cuenta con la colaboración dentro de su programa de deporte y salud de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana, ofreciendo distintos niveles de acceso, permitiendo a cada participante personalizar su experiencia según sus intereses y necesidades.