Van der Velden: "Hay gente que nunca seguía la vela y que la sigue ahora porque España empuja en la SailGP"

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regatista española Nicole van der Velden, integrante del equipo español de SailGP, cree que esta competición, considerada la 'F-1 de la vela', ha ayudado a que su deporte sea mucho más cercano para el gran público, con el añadido de que además están notando "un montón" el apoyo que están recibiendo gracias a que están rindiendo a un gran nivel, con victoria global incluida en la Temporada 4 y liderato en la actualidad en la Temporada 5.

La regatista, de 30 años, considera que el poco seguimiento a nivel mediático de la vela, el segundo deporte que más medallas olímpicas le ha dado a España (22 preseas), se debe a que "hasta ahora ha sido un deporte muy difícil de seguir", ya que sus protagonistas suelen estar "muy lejos de tierra" y las regatas "no son fáciles de entender a la hora de transmitir". "Ha sido bastante difícil traerlo de cara al público", aseguró Van der Velden a Europa Press tras un acto con North Sails y el equipo español de SailGP.

Sin embargo, la madrileña considera que SailGP está cambiando esto. "Hace los términos más fáciles de entender, que parezcan más como el día a día. En vez de hablar en nudos, en kilómetros por hora; en vez de regatas, carreras. Hace que el idioma sea más del día a día y que sea más corto, más dinámico y luego los gráficos que tenemos hoy en día en la tele ayudan un montón a hacerlo mucho más visible para que entiendas qué es lo que está pasando, que creo que es lo que ha faltado hasta ahora en la vela", declaró.

Además, el buen rendimiento que está teniendo el equipo español en este circuito también provoca que más gente se aficione al deporte. "Si estás ahí peleando, la gente se anima a apoyar y se ha notado un montón. Hay gente que igual nunca seguía la vela, que ahora lo está siguiendo, porque hay un barco español ahí empujando y al final notas que el país está detrás. Es algo superbonito de ver como deportista", afirmó Van der Velden.

Del mismo modo, la regatista dio las claves de su posición dentro del equipo de SailGP, la de estratega, que es "muy abierta" y en la que "cada equipo le ha dado una forma diferente". "Una parte de mi trabajo es conducir en la salida de las maniobras, para que Diego Botín (piloto) se cruce de lado a lado. Y luego las maniobras complicadas que él no consigue cruzar a tiempo, pues yo las ejecuto junto con Florian Trittel ('winger trimmer')", explicó.

Además, se encarga de la supervisión y control del resto de 'F50', los catamaranes de alto nivel que compiten en SailGP. "Estoy muy centrada en mirar dónde están todos los barcos, en dar información de cruces con otras embarcaciones... Al final, al tener el ala, no tenemos toda la visión de lo que está pasando, y yo, al no tener un timón en la mano, el ala, o tener que estar a un lado, me puedo mover más fácilmente que los chicos y dar toda esa información que ellos no pueden ver", detalló.

Y aparte de competir en SailGP, Van der Velden hará la campaña hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 junto a Joan Cardona. "Estamos Joan y yo haciendo una campaña juntos en el NACRA 17, con el objetivo de poder estar peleando delante en los Juegos de Los Ángeles. Acabamos de empezar, entonces nos queda un largo camino por delante, pero es algo por lo que estaremos peleando seguramente", explicó la que fuera olímpica en 2016, representando entonces a Aruba, su país natal, en esta misma clase.