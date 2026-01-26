Varios.- Deportistas paralímpicos y olímpicos protagonizan la campaña publicitaria 'Tu mejor versión' de Sanitas

Archivo - Teresa Perales junto a Ignacio Ortega durante la presentación de la serie documental 'Power' de Fundación Sanitas - JON IMANOL REINO - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Destacados deportistas con y sin discapacidad como Teresa Perales, Martín de la Puente, Carolina Marín o Saúl Craviotto son los protagonistas de la campaña de publicidad multimedia que 'Sanitas' ha puesto en marcha bajo el lema 'Tu mejor versión', que habla sobre cómo cuidar la salud con la compañía ayuda a vivir la vida al máximo.

Según indicó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE) en nota de prensa esta pieza audiovisual principal de la campaña se puede encontrar ya en 'YouTube' y cuenta con la locución y aparición final de la laureada nadadora aragonesa Teresa Perales, la deportista española con más medallas en Juegos Paralímpicos.

La ganadora de 28 medallas paralímpica encabeza una brillante lista de atletas paralímpicos formada por Ignacio 'Pincho' Ortega (baloncesto), Martín de la Puente (tenis) o Sara Andrés (atletismo), junto a sus compañeros deportistas de élite sin discapacidad como Sergio Llull, Ona Carbonell, Carolina Marín, Paula Badosa, Saúl Craviotto y Clara Fernández, además del actual entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo.

Dirigida por Félix Bollaín y desarrollada junto a la agencia creativa 'Candy Store', la iniciativa utiliza la participación de estos deportistas referentes para trasladar valores asociados a la constancia, la superación personal y el compromiso con el cuidado de la salud, alineados con los de la compañía. 'Tu mejor versión' está actualmente en difusión durante unas semanas en televisión lineal y plataformas, medios digitales, redes sociales y canales propios de 'Sanitas'.