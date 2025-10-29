Archivo - La venta de entradas para el partido de la NFL en Berlín supera ya el millón de peticiones. - JASON BROWN / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

BERLÍN, 29 Oct. (dpa/EP) -

La demanda de entradas para el partido de la National Football League (NFL) que se disputará el 9 de noviembre en Berlín (Alemania) ha superado con creces el millón de peticiones, según informaron este miércoles los organizadores de dicho evento.

"Hemos registrado cifras ligeramente superiores a las del año pasado en Múnich. Esperamos que se agoten las entradas del Estadio Olímpico", comentó el jefe de la NFL en Alemania, Alexander Steinforth.

Berlín acogerá su primer partido de la temporada regular cuando los Indianapolis Colts, actualmente el mejor equipo de la liga de fútbol americano, se enfrenten a los Atlanta Falcons. Alemania lleva acogiendo partidos de la NFL desde 2022, con Múnich y Fráncfort como sedes.

Los Colts visitarán este país europeo por segunda vez, pues en 2023 se enfrentaron a los New England Patriots en Fráncfort. Para ese partido, la NFL recibió más de tres millones de solicitudes de entradas. De acuerdo con Iris Spranger, directora de Deportes la ciudad-estado de Berlín, se espera que ahora unas 72.000 personas asistan al partido en la capital.

Antes de que se dispute, la NFL y los equipos participantes tienen previstas varias actividades en la ciudad. Lo más destacado será la NFL Experience, a celebrarse en la Puerta de Brandeburgo, donde los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades en el fútbol americano.