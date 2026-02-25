Archivo - Verdeliss intentará correr 24 horas sin descanso con las nuevas Kipride Max. - DECATHLON - Archivo

La influencer Estefanía Unzu, conocida popularmente como 'Verdeliss', afrontará desde este miércoles, a partir de las 19 horas, hasta el jueves el reto de correr durante 24 horas sin descanso sobre una cinta en la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios en Madrid con el nuevo modelo de zapatillas Kipride Max de Kiprun.

Este modelo, diseñado para ofrecer maxima amortiguacion, suavidad y estabilidad en el running diario, será el empleado por la embajadora de la marca, que se enfrentará a un reto físico y mental que pone a prueba la constancia, la cabeza y, sobre todo, la capacidad de seguir cuando el cuerpo empieza a pedir pausa.

No hay una cifra anunciada de kilómetros sino solo una cinta en marcha, 24 horas por delante y la pregunta de si Verdeliss podrá superar este reto histórico. Mientras Verdeliss afronta el desafío principal, la tienda se convertirá en punto de encuentro para la comunidad de corredores.

Durante el horario comercial, los que se acerquen a la tienda de Nuevos Ministerios podrán subirse a otra cinta habilitada en el espacio y sumar kilómetros de forma simbólica para formar parte de la experiencia.

Además, con motivo de este desafío, la comunidad de la marca 'Decathlon Runners' celebrará un entrenamiento especial que arrancará a la misma hora que el inicio del reto, reforzando ese espíritu colectivo desde el primer minuto.

VERDELISS X DECATHLON: CORRER PARA LLEGAR MÁS LEJOS

Este reto forma parte del lanzamiento de las nuevas Kipride Max de Kiprun, la zapatilla de entrenamiento diario más amortiguada y confortable creada hasta ahora por la marca.

Diseñadas para redefinir el running cotidiano, las Kipride Max incorporan la nueva media suela Softech+, que ofrece hasta 42 milímetros de amortiguación en el talón, una pisada ultra suave y una sensación fluida y ligera desde el primer apoyo. Su ajuste envolvente y transpirable permite que el pie se adapte de forma natural, aportando estabilidad sin rigidez.